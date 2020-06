Leicht erhöht hat sich die Gesamtabfallmenge im Bezirk Horn im Jahr 2019: Das geht aus der nun veröffentlichten Müll-Bilanz des Gemeindeverbandes Horn für Abfallwirtschaft und Abgaben hervor. Insgesamt ist die Müllmenge laut GVH-Geschäftsführer Georg Schmied im Vorjahr auf 15.944,2 Tonnen gestiegen – um 168,9 Tonnen mehr als noch im Jahr 2018.

Zurückzuführen ist dieser Anstieg in erster Linie auf die gestiegene Sperrmüllmenge. Nach 599,4 Tonnen 2018 fielen hier 2019 gleich 1.013,8 Tonnen an. Mitschuld laut Schmied an dieser Entwicklung ist auch die neue Recycling-Holz-Verordnung, aufgrund derer die Altholzmenge stark zurückgegangen ist (von 774,7 auf 545,4 Tonnen). „In Summe wurde weniger Holz recycelt, der übrige Anteil landete daher im Sperrmüll“, sagte Schmied. Teilweise sei dieses Problem auch der Entwicklung am Schadholzmarkt infolge der Borkenkäfer-Problematik geschuldet.

Mit dieser Thematik einhergehend ist 2019 auch die Wiederverwertungsquote gesunken. 2018 war diese Kennzahl, die den Anteil an verwertbarem Abfall angibt, auf den Rekordwert von 70 Prozent geklettert. 2019 betrug die Quote 64,3 Prozent – und war damit laut Schmied immer noch sehr hoch.

Bio-Müll konstant, Altpapier rückläufig

Relativ konstant waren die Mengen bei Bio-Müll (von 4.231,5 auf 4.235,0 Tonnen) und Restmüll (von 4.098,7 auf 4.177,2 Tonnen). Während es beim Altpapier einen leichten Rückgang (von 2.165,2 auf 2.095,5 Tonnen) gab, stieg die Menge beim Karton von 293,1 auf 304,1 Tonnen an. Nachdem es 2018 bei den Elektrogeräten einen starken Rückgang gegeben hatte, stieg die Menge 2019 mit 239,8 Tonnen wieder fast auf das Niveau von 2017. Beim Altglas ging die Menge von 764,3 auf 740,6 Tonnen zurück.

Flurreinigungsaktion findet 2021 wieder statt

Dass das Thema Müll im Bewusstsein der Horner Bevölkerung groß sei, habe 2019 die Flurreinigung mit insgesamt über 2.500 Teilnehmern im Bezirk gezeigt: „Wenn zwischen 7 und 9 Prozent der Bevölkerung in den Gemeinden an dieser Aktion teilnimmt, dann sagt das viel aus“, bedankte sich Schmied. Auch wenn diese Aktion 2020 der Coronakrise zum Opfer gefallen ist und sie nur auf Einzel-Initiativen hinauf durchgeführt wurde, wolle man 2021 mit dieser Aktion wieder starten.

Zur Bewusstseinsbildung will der GVH auch mit der neuen Trenn-Fiebel beitragen. In diesem Druckwerk hat der GVH die aktuell geltenden Abfall-Bestimmungen zusammen gefasst, um den Hornern ein einheitliches Nachschlagewerk zum Thema Müll-Vermeidung in die Hand zu geben.