Déjà-vu für Fuglauer Wehr: Aus Übung wurde Einsatz

Geplant war die Übung in Steinegg. Dort war die Wehr gemeinsam mit den Kollegen aus Feinfeld schon am Freitag bei einem Einsatz, weil die Straße durch den Ort nach einem Starkregen verschlammt war. Als die Floriani am Montag in Steinegg ankamen, stellten sie fest, dass die Straße, die sie zwei Tage davor gesäubert hatten, durch das Gewitter der vergangenen Nacht verschlammt war - und das noch stärker als zwei Tage davor.

Somit wurde aus der Übung ein Einsatz. Über Florian NÖ wurde diesmal die Freiwillige Feuerwehr Röhrenbach zur Unterstützung alarmiert. Mit Hilfe eines Traktors sowie zwei C-Schlauchleitungen wurde die Straße erneut gereinigt.

Nach rund vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

