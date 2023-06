Landesprämierung: Winzer aus dem Bezirk Horn räumten ab

6.078 Weine wurden heuer zur Landesweinprämierung in 22 Kategorien eingereicht. Mittendrin unter den erfolgreichen Winzern waren auch diesmal einige Weinbauern aus dem Bezirk Horn. Besonders erfreulich: In der „Königsklasse“, der Kategorie „Grüner Veltliner klassisch“ ging der Landessieg schon zum vierten Mal in Folge nach Röschitz.

Diesmal setzte sich der Winzerhof Stift in dieser Kategorie mit dem „Weinviertler DAC Grüner Veltliner 2022 Classic“ durch. Darauf sei er sehr stolz, schließlich seien für so einen Erfolg viele Faktoren notwendig, sagte Franz-Joseph Stift, der gemeinsam mit Papa Franz und Mama Regina am Hof den Laden schupft. Sich in dieser Kategorie – mit 2.000 Einreichungen ist sie die weitaus größte – Erfolg zu haben, zeige von hoher Qualität.

Wie hoch die Qualität im Bereich des Grünen Veltliners im Bezirk Horn ist, bewies auch Gerald Schneider erneut. Er holte zuletzt drei Landessiege in Folge, auch diesmal gab es mit Rang 2 für den „GV 2022 vom Urgestein Ried Galgenberg“ einen absoluten Top-Platz: „An meiner Arbeitsweise brauche ich also nicht zweifeln“, scherzte er. Mit dem Weinviertler DAC Classic stellt Schneider noch einen weiteren Finalisten.

Auch in der Kategorie „Grüner Veltliner gehaltvoll“ schaffte es ein Röschitzer aufs Stockerl. Matthias Ruttenstock holte mit seinem „Respic 2021 Ried Königsberg“ Rang 3.Auch mit Rotem und Rosé gepunktetNoch besser lief es in der Kategorie „Sauvignon Blanc“. Dort holte Ruttenstock mit dem Sauvignon Blanc 2022 Ried Königsberg Platz 2. Dass er Jahr für Jahr mit Erfolgen aufzeigen kann, zeige, dass er insgesamt gut unterwegs sei, freute sich Ruttenstock, der auch einen Chardonnay ins Finale brachte.

Aber nicht nur mit den Weißen wissen die Winzer aus dem Bezirk zu überzeugen. Für das Weingut Kauderer aus Stoitzendorf gab es in der Kategorie „Rosé“ mit dem „Zweigelt Rosé 2022 Ries Stoitzenberg“ Rang 2. Dieser Wein überzeugte mit seiner „beerigen Note und seinem angenehmen Trinkfluss“, sagte Wolfgang Kauderer. Für das Weingut Ecker aus Grafenberg gab es ebenfalls Platz 2, und zwar in der Kategorie „Cuvée Rot“. Josef Ecker punktete mit dem „Cuveé Rot 2021 Kogelstein“ – und freute sich, ausgerechnet mit seinem „Steckenpferd“, einem kräftigen Rotwein, überzeugt zu haben. Zwei weitere Finalisten – DAC klassisch und Reserve – gab's für Ecker noch als Draufgabe.