Fischbesatz am Kamp: Die Äsche kehrt zurück

Die Äsche wieder dauerhaft im Mittleren Kamp anzusiedeln ist das Ziel des Projetes „(Wieder)Ansiedelung der Äsche am Mittleren Kamp“, das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft gemeinsam mit der BoKu Wien und örtlichen Vereinen umsetzt. Im Zuge des Forschungsprojektes soll bis 2028 am Kamp flussab der Stauseen Ottenstein, Dobra und Thurnberg eine dauerhafte, sich selbst erhaltende Äschen-Population angesiedelt werden.

Gestartet wurde das Projekt schon Ende Mai 2022 mit dem ersten Treffen der Steuerungsgruppe dieses mehrjährigen Forschungsprojektes. Dabei wurde von Wissenschaftlern der Universität für Bodenkultur, die das Projekt bearbeiten, das Forschungsprojekt präsentiert und mit den Projektpartnern die nächsten Schritte diskutiert. Wie Reinhard Bergolth, Obmann des Vereins „Fliegenfischen am Kamp“ erklärte, wurde diese Fischart, die kurz vor dem endgültigen Verschwinden steht, im Zuge des LEADER-Projektes nun nachgezüchtet. Früher war die Äsche in Niederösterreich so häufig vertreten, sodass ein gesamter Flussabschnitt nach ihr benannt wurde, die „Äschenregion“. Dann haben menschliche Einflüsse aber zu einer starken Dezimierung und sogar zur Auslöschung vieler Äschen-Populationen geführt, betonte Gerhard Käfel aus der Abteilung Wasserwirtschaft des Amts der NÖ Landesregierung. Nur noch wenige Einzelfunde sind in der Äschenregion des Kamp bekannt. Für das Forschungsprojekt wurden dann konkret 83 Äschen aus insgesamt fünf verschiedenen Probestellen - die meisten stammen aus dem Kleinen Kamp bei Rappottenstein - entnommen und untersucht.

Im Rahmen einer kleinen Festaktes am 8. September wurde unter der Kampbrücke bei Steinegg der Kamp mit 1.000 Äschen besetzt. Laut Käfel handelt es sich bei den nun ausgesetzten Äschen um eine homogene Gruppe, die ein repräsentativer Vertreter von natürlichen Äschen-Populationen nördlich der Alpen in Österreich ist. Und, so Käfel: „Sie sind als Mutterfische für die Wiederbelebung der Kampäschen geeignet.“ Die erfolgreiche Nachzucht der Kampäschen erfolgte in einem Container mit diverser Behälter und Wasseranlagen, die für das Projekt wissenschaftlich begleitet durch die BoKu Wien und der benachbarten Region Kamptal entwickelt wurden. Dabei hatten die Wissenschaftler eine Methode zur Nach- und Aufzucht heimischer (Fluss)Fischarten entwickelt und optimiert, unterschiedliche Aufzucht- und Besatzmethoden evaluiert und auch ein Maßnahmenkonzept zum Laichplatzmanagement geschaffen.

Das Ministerium finanziert die wissenschaftliche Begleitung dieses Projektes; die hierfür benötigte Infrastruktur um 500.000 Euro wird im Rahmen eines eigenständigen Projektes durch ein Konsortium bestehend aus dem Amt der NÖ Landesregierung, dem NÖ-Landesfischereiverband, den Fischereirechtsinhabern und Fischereiausübungsberechtigen der Reviere im Pilotgebiet finanziert. Mit den Ergebnissen dieses Forschungsprojektes soll die Möglichkeit geschaffen werden, mit fischökologischen und fischereilichen Managementmaßnahmen in Kombination mit einem Laichplatzmanagement die übergeordneten Sanierungsziele gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie maßgeblich zu unterstützen. Die Aktion wird auch in den kommenden Jahren unter wissenschaftlicher Leitung der BoKu Wien und dem Amt der NÖ Landesregierung weitergeführt und Verein „Fliegenfischen am Kamp“ begleitet.