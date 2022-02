Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring setzt 6.650 Bäume

Kaum ein Thema sorgt bei Bürgern so für einen Aufschrei wie gefällte Bäume. In der Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring hat man in den vergangenen Wochen aber ohnehin den umgekehrten Weg genommen: 6.650 Bäume wurden für den Gemeindewald neu gepflanzt.

Als Grund für die Pflanzungen nannte Bürgermeister Leo Winkelhofer das Bild, das sich der Gemeinde – wie vielen anderen Waldbesitzern auch – in den vergangenen Jahren wegen der Borkenkäferproblematik gezeigt habe. So sind etwa im Waldstück „Brunnwiese“ und auf einem Grundstück in der Nähe des Gänsgrabens in Burgschleinitz keine Fichten mehr übrig geblieben. Es sei Anliegen der Gemeinde, hier wieder einen zukunftsfähigen, klimafitten Wald anzulegen, sagt Winkelhofer.

Daher wurde zunächst die Fläche mit rund 2,2 Hektar gemulcht und dann 6.650 Bäume großteils maschinell gesetzt. Dort, wo aufgrund der Hanglage des Geländes aber „Man-Power“ gefragt war, legten auch einige Mitglieder des Gemeinderates selbst Hand bei den Arbeiten an.

Gepflanzt wurden übrigens Stieleichen, Traubeneichen, Sommerlinden, Walnuss, Spitzahorn, Wildkirsche, Hainbuche und Douglasien, aber auch seltene Baumarten wie Ulmen oder Schwarznuss.

