Clemens Unterreiner ist neuer Intendant der Oper Burg Gars

Im nächsten Jahr feiert die Oper Burg Gars ihr 35-Jahr-Jubiläum und startet mit Unterreiner in eine neue Ära. Unterreiner setzte sich gegen elf weitere Bewerber in einem mehrstufigen, intensiven Auswahlverfahren durch und wurde vom Auswahlkomitee der Marktgemeinde Gars einstimmig für die Spielzeiten 2024-2026 als Intendant bestellt. Nach Regisseur Karel Drgac und Dirigent Johannes Wildner wird damit erstmals einer der bedeutendsten heimischen Opernsänger künstlerischer Leiter des Waldviertler Freiluftopernhauses.

Generationswechsel im Leading-Team

Strukturell wurde im Vorjahr bereits ein umfassender Erneuerungsprozess, angepasst an die Bedürfnisse eines modernen, zukunftsorientierten Festivals, eingeleitet. Seit Herbst 2022 liegt die Geschäftsführung in den Händen der aus der Marktgemeinde Gars stammenden Bianca Erlinger (die NÖN berichtete). Sie hat bereits in den Vorjahren in leitender Funktion am Festspielbetrieb mitgewirkt. Ab 1. September wird Unterreiner mit Erlinger das neue Führungs-Duo bilden und seinerseits alle künstlerischen Belange, von der Programmgestaltung bis zur Besetzung, verantworten und das Flair der Festspiele mit seiner persönlichen Handschrift prägen.

Erfreut über die Bestellung Unterreiners zeigte sich Geschäftsführerin Bianca Erlinger. Gars setze als Festspielort in Zukunft auf einen heimischen Künstler von internationalem Format, der über viel Gespür verfüge. „Das bewegt das Publikum von heute. Die gesamte Garser Opernfamilie ist sehr glücklich mit Clemens Unterreiner als zukünftigem Intendanten und wird ihn tatkräftig unterstützen“, so Erlinger.

Ein Traum geht in Erfüllung

Erlinger selbst meinte, dass seit vielen Jahren immer wieder spannende Angebote an ihn herangetragen worden seien, aber: „Jetzt ist die Zeit gekommen.“ Er hat in den Sommermonaten bisher immer selbst als Sänger im In- und Ausland gearbeitet und dabei vielfältige Open-Air-Erfahrung gesammelt. Erklärtes Ziel des Neo-Intendanten ist es, neue Impulse für ein unvergleichliches Opernerlebnis in der geschichtsträchtigen Burg Gars zu setzen, und seine ganz persönliche künstlerische Handschrift zu etablieren. Er habe parallel zu seiner internationalen Karriere als Bartion eine reichhaltige Expertise unter anderem im Kulturmanagement aufbauen können, Gesangswettbewerbe ausgerichtet und als Konzertveranstalter gewirkt. Für ihn gehe ein Traum in Erfüllung, seinen Erfahrungsschatz in künstlerischen, organisatorischen und medialen Belangen sowie seine Liebe zum Publikum künftig für die Opfer in Gars zum Einsatz bringen zu dürfen. „Ich bin sehr glücklich über diesen neuen Meilenstein in meiner Laufbahn und empfinde große Dankbarkeit für das in mich gesetzt Vertrauen“, sagt Unterreiner.

Keine Experimente, aber spannendes Neues

Zentraler Fokus in der Konzeption Unterreiners liegt darauf, die traditionsreiche Kunstform Oper auf höchstem künstlerischem Niveau zu bewahren und zugleich mit moderner Bühnentechnik und spannenden wie unterhaltsamen Inszenierungen zu verflechten. Die Welt der klassischen Oper solle mit Leidenschaft und Gefühl zum einigartigen Erlebnis für alle - von der versierten Opernliebhaberin bis zum Klassik-Newcomer, betont Unterreiner, der neben jährlich wechselnden Opernhits ein breitgefächertes Rahmenprogramm servieren möchte. Geplant sind Lied- und Konzertabende ebenso wie Tanz und Lesungen bis hin zur Implementierung von großen Benefizkonzerten für Menschen in Not.

Opernnachwuchs fördern

In puncto Publikum spielen für Unterreiner Kinder und Jugendliche, als das Opernpublikum der Zukunft, eine tragende Rolle. Dementsprechend sollen spezielle Aktionen für Familien in den kommenden Jahren forciert und vor allem maßgeschneiderte Programmangebote für Kinder und Jugendliche konzipiert werden. Aber auch im Hinblick auf die Besetzung kommender Opernproduktionen ist die Nachwuchsförderung zentral: Der zukünftige Intendant zielt auf ein harmonisches und fruchtbares Zusammenspiel von Publikumslieblingen mit vielversprechenden Nachwuchstalenten ab, die zusammen mit einem jungen Chor und Orchester sowie spannenden Dirigenten und Regisseuren die Freude an der Klassik an das Publikum vermitteln sollen. Die Nachwuchsarbeit müsse dabei unbedingt auf Augenhöhe stattfinden, unterstreicht Unterreiner.

Internationale Sängerkarriere weiterhin im Mittelpunkt

Seiner künstlerischen Heimat, der Wiener Staatsoper, wird Unterreiner auch weiter uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Als langjähriger Solist und Mitglied des Stammensembles mit über 25 Premieren in 91 Rollen und weit über 900 Vorstellungen wird er sein Publikum auch weiterhin begeistern und seine Stimme in neuen Rollen und spannenden Premieren im Haus am Ring erklingen lassen. Im Sommer wird sich Unterreiner künftig mit voller Energie auf die Oper Burg Gars konzentrieren.

Programmpräsentation im Herbst

Im Hinblick auf die Spielplangestaltung in seiner Premierensaison 2024 betont Unterreiner, dass er sich erst einarbeiten und dann mit seinem neuen Team die erste Spielzeit in Ruhe und mit Weitsicht planen wolle.

