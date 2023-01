Die Horner zieht es wieder in die Ferne

Werbung

Das neue Jahr hat begonnen und damit auch eine neue Urlaubssaison. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, wo es die Horner diesen Winter hinzieht.

Iris Mairhofer vom Ruefa-Reisebüro in Horn berichtet, dass es die Menschen „für den Wintertourismus heuer eher in die Ferne zieht.“ Am gefragtesten seien Flüge in sommerliche Destinationen, von Mexiko über die Malediven bis hin zu Thailand. Hier sei die Buchungslage stabil und auf einem zufriedenstellenden Niveau. Dem kann auch Sabine Holzapfel-Friedrich vom ÖAMTC-Reisebüro in Horn zustimmen. Heuer seien viele Fernreisen in Gegenden mit freundlichem Wetter gebucht worden. Generell sei die Buchungssituation bislang „absolut in Ordnung“, berichtet Holzapfel-Friedrich.

Gerade Familien würden gezielt Destinationen anfragen, die nur vier bis fünf Flugstunden entfernt seien und trotzdem Sonnenschein zu bieten hätten, wie beispielsweise Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate, erzählt Holzapfel-Friedrich. Weil der Wunsch nach Wärme vorhanden, die Lust auf lange Flüge mit Kindern aber gering sei, wären diese Urlaubsorte perfekt für Familien, so die ÖAMTC-Touristikerin.

Nachfrage nach Skiurlauben hält sich in Grenzen

Eine deutlich geringere Nachfrage gibt es jedoch für den klassischen Skiurlaub. Skiurlaube würden immer weniger gebucht und liegen auch für die heurige Saison auf einem niedrigen Niveau, weiß Iris Mairhofer von Ruefa Reisen. Das liege an den hohen Preisen und an den Auswirkungen des Klimawandels: Schmale, künstlich beschneite Schneestreifen auf grünen Hängen seien einfach nicht attraktiv für die Konsumenten.

Insgesamt ist Mairhofer mit den Buchungszahlen aber zufrieden: „Ich glaube, dass sich die Saison weiterhin gut entwickeln wird. Nach den Corona-Einschränkungen brauchen die Menschen Erholung. Urlaub hat nach wie vor einen hohen Stellenwert, hier wird auch nicht gespart“, erzählt sie.

Stille Urlaubstage auch im Bezirk Horn möglich

Paula Uitz zieht positive Eislaufbilanz in Gars. Foto: RK

Für diejenigen, die ihre Urlaubstage im Bezirk Horn verbringen, gibt es ein kleines, aber feines Angebot an Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Eislaufen. Pauline Uitz, Vizebürgermeisterin von Gars und Obfrau-Stellvertreterin des Union Eislaufplatzes, freut sich über eine gute Auslastung. Tagsüber werde der Eislaufplatz von Kindern besucht, abends kämen dann die Eisstockschützen. „Gerade das Stockschießen wird gut angenommen, vor allem von Senioren“, erzählt Uitz der NÖN.

Wer es etwas ruhiger angehen will, der kann im Fastenzentrum Pernegg zur Ruhe kommen. Der Betreiber Klaus Rebernig ist mit der Buchungssituation bislang zufrieden: „Wir haben Glück, wir sind sehr gut gebucht.“

Zufrieden mit Fastenzentrum-Auslastung: Klaus Rebernig. Foto: Schewig

Die Kernsaison habe gerade erst begonnen, bis Ostern gebe es schon viele Anfragen und Buchungen. Wer Stille sucht, ist auch in den Klöstern des Bezirks gut aufgehoben. Margit Perzy vom Naturpark und Stift Geras erzählt, dass auch im Winter einige Leute vorbeikommen würden. Generell herrsche zwar Winterruhe, auf Anfrage seien Stiftsbesichtigungen aber auch jetzt möglich.

