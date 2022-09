Winzerfest Jetzt wird in Röschitz drei Tage lang gefeiert

Lesezeit: 4 Min Thomas Weikertschläger

M it vielen Gästen erfolgte heute Abend der Auftakt zum Winzerfest in Röschitz. Nach der offiziellen Eröffnung am Hauptplatz ging es im Festumzug zum Festgelände am alten Steinbruch.