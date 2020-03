„Es ist enorm, was es jetzt zu bedenken gibt. Es müssen viele Sachen angegangen werden, an die man zunächst gar nicht gedacht hätte“ – auch im Horner Rathaus rauchen derzeit die Köpfe, wie man mit der Corona-Krise am besten umgeht, erklärt Bürgermeister Jürgen Maier.

Fix ist, dass die Belegschaft im Rathaus ab sofort auf zwei Gruppen aufgeteilt wird. Wenn bei einer ein Verdachtsfall auftrete und die Mitarbeiter in Quarantäne müssen, könne die zweite Gruppe einspringen und den Betrieb aufrecht erhalten, sagte Maier zur NÖN, denn: „Wir müssen handlungsfähig bleiben.“ Bei 120 Mitarbeitern, die nicht alle im Rathaus selbst, sondern etwa auch am Bauhof oder in den Kindergärten verteilt arbeiten, sei die Koordinierung nicht immer einfach.

Auch Jugendtreffs werden gesperrt

Parteienverkehr wird ausschließlich telefonisch in der Zeit von 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr von Montag bis Freitag bzw. über den elektronischen Weg durchgeführt. Die Übernahmen am Bauhof sind bis auf Weiteres eingestellt. Ebenso sind Sport- und Spielplätze, Turnsäle und die Sporthalle, öffentliche WC-Anlagen – ausgenommen jener im Stadtpark –, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendtreffs gesperrt.

Hilfe für Essen auf Rädern

Aushelfen werden Gemeindemitarbeiter – etwa Kindergartenbetreuer, die derzeit in den nur von wenigen Kindern besuchten Betreuungseinrichtungen nicht gebraucht werden – auch bei der Aktion Essen auf Rädern. Damit sollen die großteils älteren Fahrer nicht einem Risiko ausgesetzt werden. Schon wenige Stunden, nachdem die Aktion angelaufen ist, haben sich laut Maier 30 Mitarbeiter und Gemeinderäte freiwillig für diese Aktion gemeldet. Gesperrt werden indes Jugendtreffs und Dorfgemeinschaftshäuser.

Unter die Arme greifen möchte Maier auch jenen Unternehmern, die Gemeindeeinrichtungen wie Schulbuffets, Ausklang oder Vereinshaus gepachtet haben. „Ich kann von Leuten, die derzeit keine Einnahmen haben, auch keine Pacht verlangen“, begründete Maier diese Wirtschafts-Hilfe.

Stadt richtet Hotline für Hilfsbedürftige ein

Aber auch hilfsbedürftigen Menschen greift die Stadtgemeinde nun unter die Arme: Es wurde eine Hotline eingerichtet (02982/2656-240), unter der man sich melden kann, wenn man Hilfe bei Besorgungen (Apotheke, Lebensmittel etc.) braucht. Dieses Service dient ausschließlich den Horner Gemeindebürgern. Laut Maier ist auch dieses Service bereits personell gut besetzt. Ebenfalls erfreulich aus Sicht Maiers: In vielen Gemeinden des Bezirks Horn werden ähnliche Angebote aufgebaut. Informationen dazu findet man auch auf den Websites der Gemeinden.