Dem 13. Sommerreigen im vergangenen Jahr folgt heuer kein 14., sondern eine neue Veranstaltungsschiene, bezeichnet als „Garser Wirtesommer“.

Die Frage, ob damit das „Aus“ für die beliebte Serie gekommen ist, beantwortet „Poldiwirt“ Alexander Höchtl, auch Obmann des Vereins für Tourismus und Wirtschaft: „Etliche Wirte-Kollegen haben sich aus den verschiedensten Gründen zurückgezogen und erklärt, kein großes Fest mehr auf die Beine stellen zu können. Für einen ,Sommerreigen‘ wären daher zwei, drei Abende nicht zielführend gewesen.“ Daher habe man sich entschlossen, lieber kleinere Veranstaltungen durchzuführen, die auch vom Aufwand und vom Personal her leichter zu bewältigen sind, denn immerhin seien an manchen Abenden bis zu tausend Besucher gekommen, die natürlich entsprechend bewirtet werden wollten – und auch bewirtet worden sind. „Und außerdem“, so Höchtl, „machen es die Zutrittsvoraussetzungen wegen Corona sicher nicht einfacher.“

„Wir zeigen Gästen, dass etwas passiert“

Allen Widrigkeiten zum Trotz habe man aber trotzdem etwas auf die Beine gestellt, „um zu zeigen, dass etwas passiert“, damit Garsern und Gästen im Sommer Unterhaltung geboten werden kann. Zwar gebe es keine Konzentration mehr auf den Mittwoch, aber vielleicht sei gerade das ein neuer „Schub“. Und es ist auch durchaus möglich, dass es nächstes Jahr wieder einen Sommerreigen gibt.

Eröffnet wird der „Garser Wirtesommer“, der insgesamt 15 Veranstaltungen vom „Genuss Catering“ (an verschiedenen Sonntagen bereits ab 8 Uhr und mit Musik) über „Kinotag“ im workingspace 4.0, „Alles Innereien“ im Gasthaus Falk oder „Alles vom Spieß“ im Gasthaus Ehrenberger umfasst, heute Mittwoch, 7. Juli, im „Gasthaus zum Goldenen Hirschen“, wo ab 19 Uhr im überreich blumengeschmückten Innenhof und den anderen Räumlichkeiten genau so wie im abgelaufenen Jahr der „Gaumenklang“ auf dem Programm steht.

„Die Kombination von Spezialitäten aus unserer Küche und Musik vom Feinsten, zum Auftakt mit dem Trio Dürr-Modlik-Hadl hat sich bewährt und wird daher mit fünf Abenden fortgesetzt“, freuen sich Manuela Lischka und Helmut Buhl schon auf die Gäste. Diesen werden zum Auftakt unter anderem Backhendl, Sommersalate, Riesenbaguettes oder Schwammerlgerichte serviert.

Für den Schlusspunkt am Sonntag, 5. September, sorgt dann Höchtl mit einem Jazzfrühschoppen, gestaltet von der Garser Gruppe „l‘Etiole“.