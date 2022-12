Einzigartiges Lob für Garser Helmut Buhl

Werbung

In diesen „Tempel“ war Buhl „gelockt“ worden und war bass erstaunt, warum an einem Ruhetag so viele Leute im Lokal waren. Gut zwei Dutzend Verwandte und Freunde hatte Cousin Raimund Kiennast organisiert, um Helmut entsprechend zu feiern. Die nötige Unterstützung kam von Julius Kiennast , der die Ehrung in die Wege geleitet hatte. Sehr persönliche Worte fand dann auch Bürgermeister Martin Falk, der mit Buhl auf gemeinsame Zeiten in der HTL Krems und bei Winzertöchtern kurz hinwies, aber nichts ausplauderte – außer: „Wir haben damals für das Leben gelernt.“

Natürlich fand sich auch Helmut Buhls Schwester Eva mit Gatten Leo (rechts) zur Feier im „Goldenen Hirschen“ ein. Foto: Rupert Kornell

Was immer das heißen mochte. Er schilderte auch kurz den Werdegang vom Baumeistersohn, der besonderes Talent für den Verkauf von Häusern hatte, bis zur Tätigkeit als Verantwortlicher eines Baustoffkonzerns für halb Europa. „Und vor einigen Jahren hast du dir deinen Traum verwirklicht, bist in die Gastronomie eingestiegen und zum Parade-Wirtschaftstreibenden geworden, der sich eine Ehrung schon lange verdient hat.“

„Die steht mir gar nicht zu“, meinte der Geehrte bescheiden. „Als überzeugter Garser mache ich nichts für mich, sondern für meinen Heimatort.“ Und fügte auf seine bekannt fröhliche Art in Anspielung auf Lobreden an Gräbern hinzu: „Muss ich jetzt schon sterben?“ Musste er nicht, ganz im Gegenteil, es wurde ausgiebig gefeiert, und zwar mit seinen Lieblingsspeisen Wildschwein-Grammelknödel auf Kohlgemüse, Gulasch und Marmeladepalatschinken. Und die genossen unter anderem Schwester Evi und ihr Gatte Leo Ramsl , Oberarzt Harald Schuh , Ex-Graselwirtin Anni Rehatschek, Herbert Kiennast und viele, viele mehr.

