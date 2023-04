Von Gesundheitsplatz bis Sporthallen-Zelt

Neben einer Führung durch den Gesundheitsplatz, der sich innerhalb kurzer Zeit als Ort für vielfältige Gesundheitsdienstleistungen auch international einen Namen gemacht hat, durch dessen Hausherren Martin Breitenseher, gab es intensiven Erfahrungsaustausch und Diskussion.

Andreas Reifschneider, Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, informierte die Teilnehmer im Anschluss über die aktuelle Lage und Schwerpunkte in den Waldviertler Kliniken und Pflegezentren. Mit 3.000 Beschäftigte und einem Umsatz von 320 Mio. Euro ist die LGA ein zentraler Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor im Waldviertel.

Obmann Christof Kastner berichtete über das die Aktivitäten des Wirtschaftsforums. Für 2023 stehen neben Unternehmer- & Unternehmerinnengesprächen auch wieder die Teilnahme an Waldviertelpur, die Waldviertler Impulse in Kooperation mit der Waldviertel Akademie, die Fortsetzung von Schulnetz Nachhaltigkeit und eine Generalversammlung am Programm.

Die wichtigste Veranstaltung des Wirtschaftsforums, die Waldviertler Jobmesse, findet heuer von 21. bis 23. September in Horn statt. Wegen des erwarteten Ansturms wird die Sporthalle um ein 1.000m² großes Zelt erweitert.

