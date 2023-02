WAV schmiedet große Pläne in Eggenburg

Die rege Bautätigkeit der WAV Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Waldviertel in Eggenburg wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Noch heuer sollen die Bauarbeiten für eine neue Reihenhausanlage mit acht Einheiten neben der bereits bestehenden Reihenhausanlage am Ortsrand in Richtung Sigmundsherberg starten. Die durchschnittliche Größe der Wohneinheiten wird rund 108 m² betragen, die Grundstücksgröße beträgt insgesamt knapp über 4.000 m².

430.000 Euro für Grundstück im Zentrum

Der Verkauf eines weiteren Grundstückes an die Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Waldviertel zum Preis von 430.000 Euro wurde in der Gemeinderatssitzung im Dezember beschlossen. Dieses Grundstück in der Nähe des Zentrums umfasst rund 11.300m². „Auch hier ist der Bau von Reihenhäusern geplant. Die Anzahl wurde jedoch noch nicht festgelegt“, erklärt WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger. Den Baubeginn sieht er für 2024 als wahrscheinlich und verweist darauf, dass von der WAV auch noch Verhandlungen über den Ankauf eines privaten Grundstückes, das sich unterhalb dieser Fläche befindet, geführt werden. Eine Verbindung mit dem bereits erworbenen Grundstück der Gemeinde solle dann zu weiteren Bautätigkeiten in den Jahren 2024 bis 2025 führen.

Die Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Waldviertel hat in Eggenburg auch bereits das „Grätzl“ am Hauptplatz sowie zwei Einheiten Betreutes Wohnen am Areal des abgerissenen Krankenhauses errichtet.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.