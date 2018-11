Zu Wochenbeginn war es soweit: In Kühnring fuhren am Montag die Bagger auf, um mit den Bauarbeiten für die neue Reihenhausanlage in Kühnring zu starten.

Häuser werden in Massivbauweise errichtet

Geplant ist, im Süden der Ortschaft, in ruhiger Lage mit Top-Ausblick nach Süden, sechs Doppelhäuser in Niedrigenergiebauweise zu errichten. Gebaut werden die Häuser von der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft, wie Bürgermeister Leopold Winkelhofer erzählt.

Die Häuser sollen eine Wohnfläche von rund 110m 2 haben, die Grundstücksflächen betragen zwischen 474 m² und 773 m². Die Häuser werden in Massivbauweise errichtet, verfügen jeweils über ein Erd- und ein Obergeschoß, eine überdachte Terrasse, einen eigenen Garten, zwei Pkw-Abstellplätze im eigenen Carport und einen Außenabstellraum.

Kosten für das Projekt betragen 1,5 Mio. Euro

„Alle Häuser verfügen auch über eine kontrollierte Wohnraumlüftung, es wird eine Photovoltaik-Anlage errichtet, beheizt werden die Häuser mittels Fernwärme, die per Fußbodenheizung im Haus verteilt wird“, erläutert Architekt Rudolf Schwingenschlögl die Vorzüge der neuen Reihenhäuser. Vergeben werden die Häuser in Miete mit Kaufoption.

Die Gesamtbaukosten für das Projekt werden mit 1,5 Millionen Euro beziffert.

Aufgrund der warmen Temperaturen hoffen die Verantwortlichen, vor dem Wintereinbruch noch die Bodenplatten fertig zu bekommen. Ob das gesamte Projekt dann sogar noch im Jahr 2019 finalisiert werden kann oder erst im Frühjahr/Sommer 2020, hänge von den „Härten“ des Winters ab.