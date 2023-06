Zehn Wohnungen an Mieter übergeben

Wohnungen und Wohneinheiten der Wohnbaugenossenschaft Kamptal verkaufen sich in Irnfritz wie die warmen Semmeln könnte man meinen: Denn die neue Wohnhausanlage in der Florianigasse 1 ist bereits das sechste Haus, das von der „Kamptal“ in Irnfritz errichtet wurde. Damit sind mittlerweile 42 Kamptal-Wohnungen in Irnfritz übergeben. Und das werden nicht die letzten sein. Denn: Durch die große Nachfrage nach Wohnraum ist die Errichtung eine neuen Wohnhausanlage auf dem ehemaligen Hartl-Areal bereits in Planung.

„Für einen Bürgermeister ist es immer etwas Besonderes, wenn eine neue Wohnhausanlage, noch dazu fünf Gehminuten vom Zentrum entfernt, übergeben wird“, freute sich Bürgermeister Hermann Gruber bei der offiziellen Schlüsselübergabe an die neuen Mieter. Übrigens: Drei der zehn neuen Mieter sind „Zuzügler“ im die Gemeinde, berichtete Vizebürgermeister Karl Weiß. Und er wünschte den Mietern, „dass euch Irnfritz zur Heimat wird“.

Kamptal-Geschäftsführer Johannes Ott hob die Kooperation mit Firmen aus der Region hervor und meinte, dass leistbares Wohnen nur durch die Landesförderung möglich sei. Bei der feierlichen Schlüsselübergabe der Wohneinheiten war neben Architekt Thomas Neuhart und den bauausführenden Firmen auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer anwesend. Mit der blau-gelben Wohnbaustrategie verfolge das Land NÖ ein klares Ziel: „Wohnen muss leistbar bleiben“, so Linsbauer.

Der gemeinnützige Wohnbau in Niederösterreich sei ein starker Konjunkturmotor. In Zeiten wie diesen sei es wichtig, Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern. Die zehn neuen Kamptal-Wohnungen in der Florianigasse fanden jedenfalls alle einen Abnehmer. „Glückskinder“, wie Bürgermeister Hermann Gruber bei der Übergabe all jene bezeichnete, die eine Wohnung bekommen haben. Der Gemeindechef ist überzeugt: „Dank der hohen Lebensqualität, ist der Wunsch hier zu leben sehr groß.“

Pfarrer Johannes Mikes segnete das Haus und Mieter. Musikalisch umrahmte das Bläserensemble der Stadtkapelle Horn den Festakt.