"Thank you for the music!" Kein passenderes Lied hätten Schüler und Lehrer der NMMS Eggenburg zur Verabschiedung ihres Direktors wählen können, war es doch er, der die (damals Musikhaupt-)Schule mit seinen Kollegen begründete.

Musik dominierte natürlich auch die Feier, dazwischen kamen jede Menge Redner zu Wort, die Waldherrs Kompetenz als Leiter über mehr als 17 Jahre, seine pädagogischen Fähigkeiten als Lehrer über 39 Jahre und sein Engagement für Schule, Schüler und Lehrer und vieles mehr zu würdigen wussten und ihm dafür Anerkennung zollten und Dank aussprachen.

Mehr über die Feier, die Redner und die vielseitige Begabung Waldherrs findet Ihr in der Horner NÖN der Woche 27!