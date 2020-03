Es geht um viel

Der Vorletzte Eggenburg hält derzeit bei drei Punkten – allesamt geholt in diesem Kalenderjahr. Schlusslicht Trofaiach hat bisher zwei Zähler am Konto, eingefahren beim 29:17-Erfolg im Oktober über Eggenburg. Am Sonntag (18 Uhr) kommt‘s in Eggenburg zum direkten Duell: Sollte der UHC gewinnen, würde der Vorsprung fünf Runden vor Schluss auf drei Zähler anwachsen. Um bei einer eventuellen Punktegleichheit vor den Steirerinnen zu liegen, müsste Eggenburg aber mit einem Unterschied von 13 Toren gewinnen, da dann der direkte Vergleich zählt. Vorentscheidenden Charakter hat dieses Spiel für Eggenburg-Trainer Tibor Csoka nicht: „Weil danach immer noch fünf Spiele, wo alles passieren kann, sind.“ Nachsatz: „Aber es wäre natürlich ein großer Schritt.“

Der volle Kader

Schon gegen Graz waren mit Nicol Nejedlikova (nach Kreuzbandriss) und Marietta Gyetko (Nasenbeinbruch) zwei Leistungsträgerinnen zumindest minutenweise wieder dabei. Auch Elena Fidesser stand wieder im Kader. „Wir werden gegen Trofaiach also den kompletten Kader zur Verfügung haben“, hofft Csoka auf eine verletzungsfreie Trainingswoche. Wenngleich er weiß, dass Nejedlikova und Gyetko noch Zeit brauchen, um zu alter Form aufzulaufen.

Niederlage in Graz

Mit 33:35 fiel diese nur am Papier knapp aus. In Wahrheit lag Egggenburg nur einmal (2:1) voran, lief sonst stets einigen Treffern Rückstand nach. Erst in den letzten zehn Minuten diktierten die Waldviertlerinnen das Geschen, verschönerten mit einer 5:0-Serie noch das Ergebnis. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir zu viele technische Fehler gemacht – in der zweiten lief es dann besser“, resümierte Csoka, der Graz mit „gemischten Gefühlen“ verließ.