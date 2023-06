Ärzte übten an Modellen

Die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie des Landesklinikums Horn veranstaltete einen gefäßchirurgischen Workshop für Ausbildungsassistenten und junge Fachärzte. Auch Teilnehmer aus den Landeskliniken Zwettl, Gmünd, Hollabrunn und St. Pölten konnten unter Anleitung von Christian Senekowitsch (Oberarzt an der Klinik Ottakring) und Oberärzten der Abteilung an Modellen gefäßchirurgische Nahttechniken und die Operation eines Aneurysmas der Bauchschlagader trainieren.

Die Modelle wurden von einer Medizintechnik-Firma zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer zeigten großes Interesse und waren motiviert, ihre chirurgischen Fertigkeiten zu erweitern. Abteilungsleiter Reinhold Klug meinte, dass dem Klinikum Horn die Ausbildung der Mitarbeiter schon immer wichtig gewesen sei. Durch realitätsnahes Üben am Modell unter professioneller Anleitung werden laut Klug moderne Techniken und Fertigkeiten trainiert, die die Qualität der Patientenversorgung auch in Zukunft sicherstellen werden.Auch Blackout war Thema am KlinikumAuch das Thema Blackout-Vorsorge und die Vorbereitung auf ein solches Ereignis wird im Landesklinikum Horn – welches als kritische Infrastruktur eingestuft ist – ernst genommen. Um den Mitarbeitern möglichst viele Informationen zu geben, wie sie und ihre Familien Vorkehrungen für einen eventuellen Ernstfall treffen können, wurde gemeinsam mit dem NÖ Zivilschutzverband ein Informationstag organisiert. Erklärt wurde die Definition eines Blackouts, Bevorratung von Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten etc. und welche technischen Hilfsmittel im Haushalt bereitstehen sollten, wie z. B. Batterien, Kerzen, Kurbelradio, Treibstoff usw.