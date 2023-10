Den richtigen Blickwinkel gefunden: Kids auf Fototour

Zu Beginn des Schuljahres veranstalteten die Klassen 3b und 4a der Musikmittelschule Eggenburg in Kooperation mit dem örtlichen Fotoclub einen eintägigen Workshop zu dem Thema „Wie erstelle ich beeindruckende Smartphone-Fotos?“.

Der Fotoclub hatte vier verschiedene Stationen in Eggenburg vorbereitet, welche jeweils von einem Mitglied betreut wurden. Harald Veigl nahm sich der Gruppe von Schülern am Stadtteich zum Thema Spiegelungen an, Robert Leidenfrost betreute die Gruppe im Bereich des nördlichen Zugangs zum Kanzlerturm zum Thema kreative Fotografie mit Glaskugeln. Maria und Ernst Kugler leiteten die Jugendlichen bei der Pfarrkirche an, um ihnen Perspektiven und Linienführung näherzubringen, während Eva Stingl mit einer Schülergruppe am Hauptplatz den Fokus auf Bildausschnitt und Gestaltungsraster legte. Die Schüler wurden von den Pädagogen Birgit Klampfer, Karin Krottendorfer-Stift, Umar Mohammad und Alexander Lirnberger begleitet.

Groß war das Interesse der Schüler, den richtigen Blickwinkel zu suchen. Foto: Fotoclub Eggenburg

Sowohl die Jugendlichen als auch die Lehrpersonen waren von dem nahen Praxisbezug und der Interaktivität begeistert. Die Schüler erhielten wertvolle Tipps hinsichtlich des Fotografierens und erfuhren an diesem Projekttag, worauf am Smartphone und in der Umgebung zu achten ist, um eine optimale Bildkomposition zu erzielen.

Von jedem Teilnehmer wurde ein ausgewähltes Foto entwickelt und gerahmt. Diese Fotos können am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, um 18.30 Uhr bei der Fotoausstellung in der Aula der Musikmittelschule Eggenburg betrachtet werden. Die drei außergewöhnlichsten Fotos werden an diesem Abend prämiert.