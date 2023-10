Kinofeeling in der Volksschule Pernegg

Kinofeeling in der Schule - das durften die Kinder der Volksschule Pernegg an einem Vormittag erleben. Natürlich durfte da auch Popcorn nicht fehlen.

Der Schulfilm „Ab durch die Hecke“ wurde von NÖ Media angeboten, Thomas Göschl sorgte für den guten Sound und die Bildqualität auf der Leinwand.

Im Anschluss an den Film wurden die Inhalte in einem Workshop thematisiert. Einzelne Szenen wurden in einem Rollenspiel von den Schülern dargestellt und mit dem realen Leben verglichen. Das Fazit: Jeder ist anders und das ist gut. Jeder in einer Gruppe ist wichtig. Auch wurden Wege für ein Miteinander in der Gruppe erarbeitet.

Die Schulsozialarbeiterin Gertraud Pflügler vom Verein Young leitete diesen Workshop, der den Kindern sicher für längere Zeit in Erinnerung bleiben wird.