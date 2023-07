Trickfilmworkshop zu „Neuer Musik“

Die fünften Klassen des Gymnasiums Horn nahmen in der letzten Schulwoche am MuKaTo-Filmworkshop teil. Die Schüler erhielten dabei Infos, wie Trickfilme entstehen, und produzierten auch selbst einen. „Für mich ist ganz wesentlich, dass der Workshop zwar in der Schule stattfindet, aber es dennoch etwas Außerschulisches ist. Es kommen Künstler von der Universität der Bildenden Künste an die Schule und die Jugendlichen können so von absoluten Experten in ihrem Fach lernen“, beschreibt Kunstlehrerin Melanie Wurth das Projekt. Unterstützt wird der Workshop von „musik aktuell“ und der Agentur für Bildung und Internationalisierung. Es entstanden dabei vier verschiedene Kurzfilme, die bei Wettbewerben eingeschickt werden. Einige der Filme des Vorjahres wurden dabei mehrfach ausgezeichnet.