Einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg zur „Familienfreundlichkeit“ hat die Region Manhartsberg gesetzt: Burgschleinitz-Kühnring, Straning-Grafenberg und Maissau haben im März Online-Workshops abgehalten, um bestehende familienfreundliche Angebote erfassen zu können. Die Erstphase des Audits ist damit in allen sieben Gemeinden (mit Eggenburg, Meiseldorf, Röschitz, Sigmundsherberg) abgeschlossen.

Es hat sich gezeigt, dass vieles schon vorhanden ist: „Wir sind in den Gemeinden schon sehr gut aufgestellt, wenn ich mir die Kinderbetreuung ansehe“, erklärt Regionsobmann Franz Göd. Aber es haben sich auch Bereiche aufgetan, wo Verbesserungsbedarf liegt: Das erzählt Manuela Hirzberger (NÖ.Regional), die die Online-Workshops organisiert hat. Und dies leitet wiederum die nächste Phase des Prozesses ein, die Manhartsberg zu einer familienfreundlichen Region formen soll. Ideen werden gesammelt, was aufgebaut oder vervollkommnet werden soll, – im direkten Austausch mit den Bürgern.

Die so gesammelten Vorschläge werden diskutiert und gereiht. Kriterien wie Nachhaltigkeit, Wirksamkeit und Finanzierbarkeit werden hierbei berücksichtigt.

Die Ideensuche erfolgt wieder in den einzelnen Gemeinden, coronabedingt bei Zusammentreffen erst im September, wobei Bürger schon jetzt ihre Wünsche den Audit-Beauftragten oder der Gemeinde mitteilen können. In der Umsetzung wird für manches die gebündelte Kraft aller gefragt sein. In der Region hält übrigens Sigmundsherberg seit 2009 als einzige der insgesamt sieben Gemeinden das „Familienfreundlich“-Zertifikat in den Händen, das man sich regelmäßig neu verdienen muss.

Gewisses kann man nur gemeinsam anpacken

Natascha Mang, Projektleiterin in Sigmundsherberg und jetzt Audit-Beauftragte in der Manhartsberger Region, hält den Zusammenschluss für wichtig. „Oft sind in den Arbeitssitzungen Wünsche gekommen, die man in einer 1.600 Einwohner-Gemeinde nicht umsetzen kann“, denkt sie etwa an Geburtsvorbereitungskurse oder spezielle Turnangebote. Eine Mindestanzahl an Teilnehmern ist notwendig, damit sich dies für Physiotherapeuten oder andere Experten auch rentiert.

„Ich weiß selbst noch nicht, was mich erwartet, aber ich hoffe schon, dass wir gewisse Dinge gemeinsam umsetzen können“ denkt Mang dabei auch an den Erhalt des „ElkiZ“ in Eggenburg. „Das ist wirklich ein Projekt, wo uns vielleicht andere Regionen sehr darum beneiden“, betont auch Göd die Relevanz.

Mang berichtet, dass in Sigmundsherberg mit dem Prozess oft Kleinigkeiten zutage gekommen sind und Eigeninitiativen in Gang gesetzt wurden. Und so manchem ist bewusst geworden, was schon besteht – von der Wirbelsäulengymnastik bis zu Essen auf Rädern.