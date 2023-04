GMV Horn 1856 ehrt Horner Komponisten

Älteren Hornern ist Josef Ludwig Giugno vielleicht noch aus ihrer Zeit in der Musikschule bekannt. Der 1960 mit 52 Jahren plötzlich verstorbene Musikdirektor begründete knapp vor dem begann er im Auftrag der Stadt Horn eine Musikschule. 1951 reaktivierte er gemeinsam mit weiteren Proponenten den seit Kriegsbeginn stillgelegten Gesang- und Musikverein Horn und führte ihn zu neuer Blüte.

Der Verein ruft am Sonntag, 23. April, um 10 Uhr in der Georgskirche eine seiner wohl wichtigsten Kompositionen in Erinnerung: Die Messe in D-Dur, die er 1932 geschrieben hat. Uraufgeführt wurde sie aber erst 1990. Die umfangreiche Besetzung mit großer Bläsergruppe, Streichern, Orgel und Chor stellt das Werk gleichberechtigt neben allgemein bekannte große Messen.

Der GMV Horn 1856 sehe es als Aufgabe, das musikalische Erbe unserer Stadt zu pflegen und weiter zu geben, sagt Obfrau Gerda Erdner. Giugno gehöre zu jener Gruppe von Horner Komponisten, die die Stadt in den vergangenen 100 Jahren hervor gebracht hat, und denen vor etwa 20 Jahren Wolfgang Andraschek sen. mit langwierigen Recherchen ein würdiges Denkmal gesetzt hat.

Mit dieser Aufführung am Festtag des Heiligen Georg, dem Patron der Horner Kirche, möchte der GMV Horn 1856 auch an die große Zahl seiner Sänger und Musiker erinnern, die mittlerweile auf Erden verstummt sind.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.