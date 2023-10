Fleischer feierten 488. Zunfttag

Und diese Tradition wird auch heute von der Garser Fleischerzunft hochgehalten. Zum 488. Jahrestag hatte Zunftmeisterin Regina Waldum die Mitglieder ins Gasthaus Höchtl eingeladen, wo die jährliche Versammlung wie immer mit einem Würstelessen begann. Diesmal waren die Frankfurter und Debreziner vom jüngsten Zunftmitglied Alexander Lemp zur Verfügung gestellt worden.

Apropos Mitglied: Der Zunft kann nur ein Fleischhauer, der sich bewirbt oder von der Zunft zum Beitritt eingeladen wird, anhören oder jemand, der ein Haus besitzt, in dem früher eine Fleischhauerei eingerichtet war wie etwa in einem Trakt der Gemeinde oder im angekauften Haus der Firma Kiennast.

Nach dem Würstelessen und dem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche mit Pfarrer i.R. Anton Waser brachte Waldum ihren Bericht über das vergangene Jahr. Höhepunkte waren sicher die Aufnahme als Immaterielles Kulturerbe der UNESCO, das im Frühjahr im Zeitbrücke-Museum gefeiert worden war und die Überreichung der Urkunde in Landeck in Tirol. Zu den Aktivitäten gehörte auch die Erweiterung des Schauraums der Zunft im Museum samt einer modernen Audio-Station, die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession mit Verkauf von Ehrenkränzen - der Erlös ging an das Museum - sowie die Wallfahrt der Bäcker und Fleischer in die Basilika auf dem Sonntagberg.

Namens der Marktgemeinde sprach Vizebürgermeisterin Paula Uitz der Zunft den Dank für ihren Beitrag zur Gesellschaftlichen Entwicklung in der Gemeinde aus. „Handwerk hat goldenen Boden, sagt man. Und unsere Zunft ist Gold wert. Haltet die Tradition weiter hoch!“

Vor dem Zunftmahl gratulierte Waldum Fahnenträger Alexander Lemp zum 30. Geburtstag, Wolfgang Kocourek zu 30 Jahre und Julius Kiennast zu 50 Jahre Mitgliedschaft und überreichte kleine Geschenke.