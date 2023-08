An die Schaufeln, fertig, los: „XXXL-Sandhaufenspiel“ in Weitersfeld

Mit dem „XXXL-Sandhaufenspiel“ auf dem Gelände der Firma Schadn ging das Weitersfelder Ferienspiel in seine zweite Hälfte. 32 Kinder waren mit Begeisterung dabei und nützten die Möglichkeit für den Sandburgen- und -höhlenbau.

Ausgebucht waren dann am Wochenende auch die dreißig Tische der jungen Aussteller beim „Kinderflohmarkt“, wo man Kinderbücher, Spiele und Sportartikel erwerben konnte und sich so manches Händlertalent herausstellte.

Mit einem professionellen Zauber-Workshop im neuen Starreiner Dorfhaus geht es mit Magier Illusan am Donnerstag, 17. August um 13 Uhr in den Endspurt, wobei die Teilnehmer den Gästen dort um 15 Uhr schon die Ergebnisse der Zauberschule präsentieren werden.. Der Union-Sportverein, lädt dann vom 24. bis 26. August zum beliebten „USVW-Kicker-Camp“ auf den Weitersfelder Sportanlagen ein. Informationen dazu gibt es unter 0664/9316002. Den Abschluss des dichten Ferienprogrammes, für das auch heuer wieder Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch und ihre Helfer verantwortlich zeichnen, bildet die vom Familienmesseteam am Mittwoch, 30. August, von 15 bis 17 Uhr veranstaltete kostenlose „Schatzsuche“ in der Weitersfelder Pfarrkirche. Anmeldungen beim Gemeindeamt 02948/8275.