Waldviertel wird weißer SPÖ-Fleck

Nach der Nennung der SPÖ-Mandatare für den Landtag ist es fix: Die SPÖ wird künftig keinen Abgeordneten aus dem Waldviertel im Landtag stellen. Auch der Kamegger Josef Wiesinger, seit Juni 2019 Landtagsabgeordneter, muss seinen Sessel in St. Pölten räumen. Und tut das nicht, ohne Kritik an der bisherigen Landesspitze und Parteikollegen in Gmünd zu üben.

Er sei traurig und enttäuscht, nicht mehr im Landtag zu sein. Denn er hätte diese Funktion sehr gerne auch künftig ausgeübt, sagt Wiesinger zur NÖN. Aber: „Das war nicht meine Entscheidung.“ Ob die SPÖ das Waldviertel mit dieser Entscheidung komplett aufgebe, wolle er so nicht sagen. Es sei aber für die künftige politische Arbeit schwierig, wenn es im gesamten Viertel keinen Ansprechpartner gebe, um Anliegen aus der Region nach St. Pölten zu tragen.

Gmünder Bierbach: „Wir sind stärkster Bezirk“

Dass das Waldviertel ohne SP-Mandatar dasteht, sei schon bei der Listenerstellung abzusehen gewesen. „Und da sind wir im Waldviertel selber schuld“, sagt Wiesinger und kritisiert das Vorgehen der Genossen aus Gmünd. Die vier übrigen Waldviertler Bezirke (Krems, Horn, Waidhofen und Zwettl) wären zu einer einheitlichen Linie bereit gewesen, nicht aber die Gmünder: „Die haben nur auf sich geschaut, nicht auf das gesamte Waldviertel. Ohne dieses Vorgehen hätte es für einen Kandidaten aus dem Waldviertel einen besseren Listenplatz gegeben“, ist Wiesinger verärgert. Er habe aus den anderen Bezirken viele positive Rückmeldungen bekommen, dass er seine Sache gut gemacht habe: Aber das egoistische Verhalten der Gmünder sei nach hinten losgegangen, jetzt stünden alle im Waldviertel mit leeren Händen da.

Gmünds Bezirkspartei-Obmann Michael Bierbach sieht das anders: „Wir sind für die SPÖ der stärkste Bezirk im Viertel mit den meisten Mitgliedern und sechs Bürgermeistern.“ Man sei auch von der Kremser Bezirkspartei unterstützt worden, sagt Bierbach. Er erreichte über die Wahlkreisliste Gmünd 1.159 Vorzugsstimmen und über die Landesliste zusätzliche 641. Josef Wiesinger bekam über die Wahlkreisliste Horn 542 Vorzugsstimmen, über die Landesliste 393.

Hart ins Gericht geht Wiesinger auch mit dem Verhalten von Landesspitzenkandidat Franz Schnabl, der nach der Wahl zwar den Parteivorsitz an Sven Hergovich übergeben hat, auf sein Mandat im Landtag aber nicht verzichtet. „Es kann nicht sein, dass ein 64-Jähriger nach diesem Ergebnis aus Versorgungsangst nicht geht. Das ist charakterlos“, so Wiesinger. Ähnliches gelte für Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar, der für den Wahlkampf verantwortlich war und ebenfalls in den Landtag einziehen wird: „Das sind nicht die Konsequenzen, die man nach so einem Ergebnis ziehen sollte.“

