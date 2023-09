Weitersfeld: Noch ein neuer Pfarrverband formiert

Zwei von einem Gemeinschaftschor unter Leitung von Beate Steindl und Doris Hochrainer musikalisch umrahmte Gottesdienste in den Kirchen von Maria im Gebirge und Weitersfeld am vergangenen Wochenende bildeten den Auftakt eines Pfarrverbandes, der in Zukunft zehn Pfarren im Bereich zwischen Hardegg im Bezirk Hollabrunn und Weitersfeld im Bezirk Horn umfassen wird. Die Pfarren Hardegg, Felling, Niederfladnitz, Obermixnitz und Theras waren schon bisher Moderator Stanislaw Milczanowski (62) anvertraut, dem Bischof Alois Schwarz im neuen Pfarrverband nunmehr auch die Pfarren Pleißing, Weitersfeld, Oberhöflein, Sallapulka und Walkenstein zugewiesen hat.

Ihm zur Seite wurde Kaplan Mario Kietzer (54) gestellt, der seit 2021 im Pfarrverband Südliches Waldviertel erfolgreich tätig war und eigentlich noch ein Jahr dort wirken wollte. „Ich habe dem Bischof bei meiner Weihe den Gehorsam versprochen und halte das auch in schwierigen Zeiten“, meinte der Spätberufene, der vor seinem Theologiestudium in Rom eine Lehre als Koch absolviert und nach weiteren Ausbildungen im kaufmännischen Bereich in Deutschland auch in leitender Stellung in Handelsbetrieben bzw. als selbstständiger Unternehmer tätig war. „Es ist schade, dass die Diözese und das Stift Geras nicht – wie bei anderen Zusammenlegungen – einen längeren Vorbereitungszeitraum gewählt haben, wo der Pfarrhof von Weitersfeld renoviert und zu einem Zentrum des Verbandes ausgebaut hätte werden können“, meint Kaplan Kietzer, der „erstinstanzlich“ für seinen Wohnort Walkenstein sowie Sallapulka, Theras, Obermixnitz und Oberhöflein zuständig ist.

Pfarrer Milczanowski, der weiterhin in Niederfladnitz wohnt, wird außerdem für „Krankensalbungen“ in Hardegg, Felling, Pleißing und Weitersfeld zuständig sein, wo im Pfarrhof für den gesamten Pfarrverband die Weitersfelderin Michaela Meierhofer als Pastoralassistentin und Daniela Tree als Pfarrsekretärin das „pastorale Team“ vervollständigen werden. Bei den Messen vor Ort bzw. Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen wird man einander abwechseln.