Eggenburger Mittelalterfest zog auch in Pandemiezeit .

Gleich einer Zeitreise verwandelte sich die Kanzlerwiese in Eggenburg am 11. September in ein mittelalterliches Festgelände und machte Eindrücke und Darbietungen aus dieser Zeit erlebbar. Das Mittelalterfest hat auch in Pandemiezeiten - und trotz "Mini-Ausgabe" nichts an Anziehungskraft verloren.