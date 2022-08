Comeback fürs Mittelalterfest in Eggenburg

Nach dem Mondscheinkino steht in Eggenburg das nächste Top-Kulturevent vor der Tür, das nach den Jahren der Pandemie heuer „zurück zur Normalität“ kehren will: Das Mittelalterfest. Heuer streift sich die Stadt am Wochenende 10. und 11. September wieder ihr Mittelalter-Kleid über.

Von den Örtlichkeiten und den Programmpunkten soll das Fest heuer so wie das letzte „große“ im Jahr 2019 gestaltet sein. Dass das trotz der nach wie vor nicht überwundenen Corona-Situation gehen wird, davon ist Margarete Jarmer vom „Verein zur Erforschung des Mittelalters in Eggenburg“ überzeugt: „Wir glauben fest daran, dass wir mit ganz wenig Beschränkungen durchkommen werden.“

Jarmer: „Zeichen, dass Vereinsleben weitergeht“

Dennoch war die Organisation heuer noch nicht ganz so wie in der Vor-Coronazeit. Begonnen wurde mit der Planung „erst“ im Jänner, weil eine noch frühere Planung aufgrund der unsicheren Situation noch schwieriger gewesen wäre. Nicht leicht sei es laut Jarmer auch gewesen, nach den zwei Jahren – 2020 und 2021 gab es zumindest Light-Versionen – wieder in die Planung eines großen Festes hineinzufinden. Teilweise gebe es auch bei den Institutionen und Partnern andere Ansprechpartner.

Man habe sich vom Plan, heuer wieder ein großes Fest zu veranstalten, aber dennoch nicht abbringen lassen. Denn: „Wir wollen mit dem Fest auch ein Zeichen setzen, dass das Vereinsleben in Eggenburg weitergeht. Unser großes Ziel muss es sein, dass dieses Vereinsleben nicht auseinander bröselt“, sagt Jarmer. Der Mittelalterverein sei ein gutes Beispiel dafür, dass Vereine sozialen Kit zwischen den Generationen darstellen: „Bei uns schaffen Menschen von 18 bis 80 Gemeinsames. Das verbindet.“

Einzige noch offene Frage aus Jarmers Sicht: „Jetzt müssen wir schauen, ob das Fest wieder gut angenommen wird.“ Eine Frage, die man aller Voraussicht nach mit „Ja“ beantworten wird können. Denn das Angebot am Fest reicht von musikalischen Darbietungen, Vorträgen, Gerichtsverhandlungen, Gauklern, Handwerkern, Kulinarik und Kinderprogramm bis zu den großen Highlights wie dem „Bruchenball-Turnier“, den Schaukämpfen der Ritter oder einer großen Feuer-Show am Samstagabend auf der Kanzlerturmwiese. Weitere Schauplätze sind der Hauptplatz, das Rathaus, Fraghäusl, Grätzl, Pestsäule, Kirchenplatz, Martinskapelle, Klemenshaus und das Forum Eggenburg.

