Bezirk Horn: Der Kampf um Leben in den Ortszentren

Nicht nur im Bezirk Horn, sondern in ganz Niederösterreich ist seit Jahren ein Phänomen zu beobachten: Geschäfte ziehen in die Einkaufszentren am Stadtrand, während die Stadtzentren zunehmend aussterben. Lösungsvorschläge gibt es viele, doch nicht alle sind erfolgreich. Die NÖN hat bei einigen Bürgermeistern im Bezirk Horn nachgefragt, was für die Belebung der Stadtzentren getan wird.

Das Thema Zentrumsbelebung ist laut dem Horner Bürgermeister Gerhard Lentschig „mit größtmöglicher Vorsicht zu genießen“. Hier würden viele unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen aufeinanderprallen, die es der Politik schwermachen, mehrheitsfähige Entscheidungen zu treffen. Gegen eines der Hauptprobleme – das Einkaufszentrum am Stadtrand, das den Geschäften im Zentrum das Leben schwermacht – könne man ohnehin kaum mehr etwas tun. Aber auch bei der Gestaltung der Innenstädte stünde die Politik oft vor Hürden: Viele Hauseigentümer verlangen sehr hohe Mieten, die von einfachen Ladenbesitzern oft nicht zu bezahlen sind. Manchen sei auch der Leerstand lieber, als sich mit Mietern herumzuschlagen. Den Gemeinden seien hier aber die Hände gebunden, erklärt der Horner Bürgermeister.

Ein schwieriges Thema sei das Parken. Lentschig: „Hier gibt es großes Konfliktpotenzial.“ Jegliche bauliche Veränderung auf diesem Sektor berge Schwierigkeiten, daher müsse man behutsam vorgehen. Auf die aktuelle Situation am Stadtplatz angesprochen meint Lentschig, er sei damit „nicht ganz unglücklich.“ Die Verkehrsberuhigung und die Kurzparkzonen würden im Großen und Ganzen gut funktionieren, ebenso der regelmäßig stattfindende Bauernmarkt. Vorerst seien am Hauptplatz auch keine Veränderungen geplant.

Viele Eigentümer wollen lieber Leerstand als niedrige Mieten

Eine ähnliche Einschätzung gibt Georg Gilli, Bürgermeister in Eggenburg, ab. Die großen Einkaufszentren hätten die Stadtzentren regelrecht „ausgehungert“. Manche Hausbesitzer würden auch leerstehende Geschäftslokale in Kauf nehmen, bevor sie niedrigere Mieten akzeptieren. Für die Kommunalpolitik seien das kaum zu lösende Probleme. In Eggenburg versuche die Gemeinde, in solchen Fällen zu vermitteln. So werden Besitzer von leerstehenden Immobilien gezielt angeschrieben, um Lösungen zu finden, erzählt Gilli.

Dennoch, die Schwierigkeiten sind nicht zu leugnen: Leerstand ist auch in Eggenburg ein Problem. Zur Jahresmitte wird mit der beliebten Bäckerei Kail das nächste Geschäft zusperren, dann steht ein weiteres Verkaufslokal leer. Darauf angesprochen meint Gilli: „Mit der Zentrumsnutzung bin ich natürlich nicht zufrieden.“ Für die Bäckerei Kail engagiere man sich für eine Nachnutzung, hier hoffe die Gemeinde, dass sich ein Bäcker finde, der in Eggenburg weiter mache.

Eggenburg: Rechtsanwalt zieht im „Mittendrin“ ein

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Das „Mittendrin“ am Eggenburger Stadtplatz werde laut Gilli „sehr gut angenommen.“ Zwar hat sich dort noch kein Lebensmittelgeschäft angesiedelt, dafür wäre der Automat, an dem man Eier und Wurstwaren kaufen kann, stark frequentiert. Und bald wird es auch Zuzug geben: Noch heuer soll ein Wiener Rechtsanwalt im „Mittendrin“ eine neue Filiale eröffnen. Künftig wolle die Stadtgemeinde Eggenburg auch mit der Dorf- und Stadterneuerung kooperieren um in puncto Stadtzentrum „gemeinsam in Richtung Zukunft zu denken“, so Gilli zur NÖN.

Viel vor hat man auch in Drosendorf. Hier werden gerade der Kanal und die Stromkabel erneuert und Glasfaserkabel verlegt, um einen blitzschnellen Internetzugang zu gewährleisten. Davon sei auch das Stadtzentrum betroffen, so Bürgermeister Robert Feldmann. Derartige Bauarbeiten seien in einer Stadt wie Drosendorf nicht so leicht, gibt er zu bedenken: Im mittelalterlichen Drosendorf ist das komplette Ortszentrum denkmalgeschützt. Jeder bauliche Eingriff müsse daher genauestens mit dem Bundesdenkmalamt abgesprochen werden, erzählt Feldmann der NÖN. Im Zuge der Erneuerung der Stromkabel sollen auch neue E-Auto-Ladestationen am Stadtplatz entstehen. Bisher gibt es eine Pkw-Ladestation sowie eine Station für Elektroräder.

Um die Wünsche der Bevölkerung für eine Neugestaltung des Stadtplatzes miteinbeziehen zu können, hat man die Drosendorfer im Februar mittels Fragebogen befragt. Der Rücklauf sei erfreulich hoch gewesen, berichtet Feldmann der NÖN. In Summe seien knapp 250 Fragebögen eingegangen. Diese werden im Moment gesichtet und am 16. März im Gasthaus Failler der Öffentlichkeit präsentiert.

Alle Planungsschritte werden außerdem von der „Landuni“ begleitet. Zur Erinnerung: Seit eineinhalb Jahren hat die Technische Universität Wien eine Dependance im Schloss Drosendorf eingerichtet, die sogenannten „Landuni“. Hier treffen sich vor allem Landschafts- und Stadtplaner und überlegen gemeinsam mit der ortsansässigen Bevölkerung, wie der ländliche Raum am besten weiterentwickelt werden kann. Die „Landuni“ sei ein toller „Ideenpool“, der gemeinsame Austausch „sehr befruchtend“, so Feldmanns Einschätzung. Außerdem: Drosendorf kooperiert seit September 2022 mit der Dorferneuerung. Auch von hier seien also Impulse für die Weiterentwicklung zu erwarten.

Die Zentrumsbelebung stellt auch Geras vor ein Problem. Erst kürzlich schloss der einzige Nahversorger, die Nah&Frisch-Filiale von Alexandra Gebhardt. Nach wie vor wird nach einer Nachfolgerin gesucht. Einen Aufschwung könnte aber ein neues Bauprojekt bringen: Mitten im Ortszentrum wird ein Mehrgenerationswohnhaus errichtet, in dem junge Menschen, Familien und Senioren gemeinsam leben sollen. Ganz in der Nähe des Ortszentrums sind außerdem weitere Reihenhäuser geplant. Ob damit auch das verwaiste Ortszentrum wiederbelebt werden kann, wird die Zukunft zeigen.

