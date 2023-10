Magier und Akrobaten in Sigmundsherberger Volksschulkindern geweckt

Wer hätte gedacht, dass in den 68 Kindern der Volksschule Zirkusartisten stecken. Den Beweis dafür lieferten die Mädchen und Buben aus der Volksschule Sigmundsherberg. In zwei Vorstellungen verzauberten sie die Herzen des Publikums.

Der Zirkus reiste mit Lastkraft- und Wohnwägen in Sigmundsherberg an. Zusammen mit Helfern aus den Reihen der Eltern und dem Lehrerteam sowie dem Zirkusteam selbst, wurde das Zirkus-Zelt aufgebaut. Die professionellen Zirkus-Artisten des Projekt-Circus Montana aus Deutschland studierten mit den Schülern die Nummern in unterschiedlichen Zirkus-Genres wie Jonglage, Zauberei, Clownerie und Seiltanz ein.

Zirkuszelt war „bummvoll“

Das Zirkuszelt mit den bunten Wimpeln war bei beiden Vorstellungen am 12. und 13. Oktober „bummvoll“. Vor allem den Eltern sowie den Groß- und Urgroßeltern stand die Freude, das Staunen und die Rührung über die Auftritte ihrer Kinder ins Gesicht geschrieben. Und so war kaum auszumachen, wer noch stolzer war. Die Artisten in ihren Kostümen oder die Erwachsenen.

Die Vorführung der Kinder wurde mit mitreißender Musik, von Lichteffekten und Leuchtkugeln sowie von Glanz und Glitzer zusätzlich in Szene gesetzt. Das Eintauchen in diese Welt wurde auch von Magie und Humor begleitet, so dass neben den vielen Ah`s und Oh`s auch das Lachen nicht zu kurz kam.

Für Wertschätzung und Selbstwertgefühl

Die Kinder hatten großen Spaß bei den Auftritten. „Es ist ein Erlebnis, das den Schülern wohl ein Leben lang in Erinnerung bleibt,“ meinte Direktorin Gabriele Winkelhofer. Jedes Kind wurde so angenommen, wie es ist und mit sehr viel Wertschätzung wurde die tolle Show einstudiert. „Der Zirkus ist der einzige Ort der Welt, wo man mit offenen Augen träumen kann,“ erzählte Artistin Bojana Sperlich. Dem konnte die Schulleiterin nur zustimmen: „Die leuchtenden Kinderaugen sind wunderbar. Ziel des Projektes ist vorrangig der Spaß für die Kinder. Ebenso wichtig sind auch das Erlernen der Präsentationskompetenz und die Stärkung des Selbstwertgefühls,“ betonte Gabriele Winkelhofer.

Die Clown-Zauberformel „Magie, Magie, Magie“ etwa sorgte im schwarzen Zylinder für ein lustiges Missverständnis - anstatt eines Kaninchens kam eine große Maggi-Flasche zum Vorschein. Wunderbar wieder gutgemacht hat der zaubernde Clown-Nachwuchs diesen „Fehler“, indem er später vier Männer aus dem Publikum, darunter Bürgermeister Franz Göd, schweben ließ.