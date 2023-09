Horn: Mit Artisten um die ganze Welt gereist

Der einzige niederösterreichische Zirkus, der Circus Pikard, nahm auf dem Festgelände in Horn sein Publikum mit auf eine Reise um die Welt. Mit dem aktuelle Programm „Einmal um die Welt“ konnten die kleinen und großen Besucher mit offenen Augen träumen und staunen. Wie jedes Jahr präsentiert der Circus Pikard auch heuer eine brandneue Show. Diese setzt erneut auf abwechslungsreiche Acts und vielseitige Künstler.

„Bei unserer Show können die Zuschauer ihre Sorgen und Probleme vergessen und in eine Traumwelt eintauchen, in der alles möglich ist“, erklärte Zirkusdirektor Alexander Schneller. „Bei uns ist das klassische Zirkusprogramm mit Artisten, Clowns und Tieren zu finden. Dazu kommen moderne Arrangements und das gewisse zauberhafte Etwas, denn nur so werden Träume wahr“, betont er. Jeder Act des Programms 2023 entführt das Publikum in ein anderes Land. So reisen die Besucher mit dem Circus Pikard unter anderem in Nachbarländer wie Deutschland, die Schweiz und Italien, aber auch weiter entfernte Destinationen wie Indien, Japan, Argentinien, Brasilien und Ägypten sind in den Zirkusnummern vertreten. Die Stimmung der ganzen Show ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und auch ein wenig exotisch, ganz so, wie ein Zirkusbesuch sein soll.

Von den Artisten der letzten Jahre sind viele erneut mit dabei. Josy Caselly bewegt sich atemberaubend durch die Lüfte und auch auf dem Boden der Manege begeistert der Artist das Publikum. Neu mit dabei ist Andrei mit seinen vier Hunden, der bereits zweimal am Zirkusfestival in Monte Carlo teilgenommen und mit seiner damaligen Pferde-Nummer gewonnen hat. Zirkusdirektor Alexander Schneller performte zu einem Lied, in dem alle Länder der Erde vorkommen.

Nachhaltig und ganz ohne Preiserhöhung

Abseits der Manege können sich die Besucher am Buffet mit Popcorn, Zuckerwatte und anderen Genüssen verwöhnen lassen. „Dabei achten wir im Sinne der Nachhaltigkeit auf regionale Produkte und verwenden vorwiegend Papier statt Plastik“, sagt Schneller, dem es ein Anliegen ist, dass ein Besuch im Circus Pikard leistbar bleibt. Die Preise wurden demnach nicht erhöht, weder für den Eintritt noch für Popcorn.