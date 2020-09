„In vielen Gebieten des vereinten Europa gibt es die erhofften blühenden Landschaften immer noch nicht. Aber ich sehe Demokratien statt Diktaturen und Frieden in Europa. Jetzt stehen wir aber vor der Frage, warum Länder wie Ungarn und Polen, die sich selbst befreit haben, wieder einen Schritt in Richtung Diktatur gehen.“

NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter über Entwicklungen in Osteuropa

„Ich kann nicht mehr hören, wenn immer die Schuld auf ,Brüssel‘ geschoben wird. Wer ist ,Brüssel‘? Die Macht in Europa haben immer noch die 27 Regierungschefs.“

Brandstätter will in der EU nicht den ewigen Sündenbock sehen

„Das Hauptthema im Bankenbereich ist Vertrauen ins System. Wenn das Vertrauen abhanden kommt, bricht das ganze System zusammen. Wenn das Bankensystem in Europa zusammenbricht, dann Gande uns Gott.“

Für Banker Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath ist es nicht selbstverständlich, dass Banken in Krisen gerettet werden

„Was kommt nach der Globalisierung, die uns diesen großen Wohlstand beschert hat? Es ist die Regionalisierung. Weil man in Regionen Vertrauen hat.“

Schoenaich-Carolath über künftige Entwicklungen

„Wir stehen in Europa vor der Herausforderung, das, was wir erreicht haben, zu halten. Aber wir haben nicht begriffen, was Globalisierung bedeutete. Sie bedeutet wechselseitige Verantwortung, sie erfordert Solidarität. Aber wir führen Handels- und Zollkriege. Ich will nicht pessimistisch klingen, aber ich fürchte, wir stehen vor einem dritten Weltkrieg.“

Ex-Vizekanzler Erhard Busek fordert nicht nur innerhalb der EU Solidarität, sondern auch mit anderen Weltregionen

„Wir brauchen mehr Fantasie für die Zukunft.“

Buseks Lösungsvorschlag