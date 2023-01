„Dialog im Kamptal“: Respektvolle Diskussion

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Foto: NOEN

Die bevorstehende Landtagswahl stand im Mittelpunkt der Reihe „Dialog im Kamptal“, zu der Georgia Kazantzidu und Matthias Laurenz Gräff am 19. Jänner einluden.

ÖVP-Nationalrat Lukas Brandweiner, SPÖ-Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt, FPÖ-Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel, GRÜNEN-Nationalrat Martin Litschauer und NEOS-Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber stellten sich den Fragen von NÖN-Redakteur Martin Kalchhauser aus Krems sowie der anschließenden Diskussion mit dem Publikum.

Zu einem Schwerpunkt entwickelte sich die medizinische Versorgung der Region, sei es im Bereich praktische Ärzte, Fachärzte oder Versorgung in den Landeskliniken sowie im Pflegebereich, die vor allem durch Publikumsbeteiligung zu hitzigen Diskussionen führte. Fehlentscheidungen warf der Orthopäde Heinz Winkler der Landesregierung in puncto Impfpflicht vor, insbesondere die Impfung von Kindern bezeichnete er als „Frechheit“ und forderte eine Entschuldigung für falsche Entscheidungen. Auch fehlendes Personal in den Krankenhäusern kritisierte Winkler scharf: „Patienten werden nur mehr als Abfälle behandelt, weil dort nicht mehr richtig gearbeitet werden kann!“ Lukas Brandweiner sieht eine mögliche Lösung für das Problem Gesundheitsvorsorge in mehr Ärztezentren. „Der klassische Hausarzt ist passé.“ Verbesserungen sollen auch die „neu erfundenen“ Pflegeschulen bringen. Doch auch hier sei die Anzahl der Ausbildungsplätze gegenüber dem tatsächlichen Bedarf viel zu gering.

Thematisiert wurden auch die Themen Kinderbetreuung und Bildungsmöglichkeiten. Schmidt forderte eine Änderung im Lehrplan für Elementarpädagogen sowie eine Anpassung der Betreuungszeiten.

Gas, Klima und Energie fehlten auch in der Diskussionsrunde nicht. Martin Litschauer sah eine Trendwende, da der Windenergie-Ausbau gezündet habe und die Anzahl der PV-Anlagen verdreißigfacht worden sei. Großen Herausforderungen würden nun auch die Waldviertler Industriebetriebe gegenüberstehen.

Thematisiert wurden weiters gängige Wahlkampfthemen wie Wohnqualität und Verkehrsstrukturen im Waldviertel, wobei der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel noch Nachholbedarf habe. Gegensätzliche Ansichten gab es zur Asylpolitik, zum Thema „Festung Österreich“, auch in der ORF-Affäre gingen die Meinungen weit auseinander.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.