Die Hollywoodschaukel des Verschönerungsvereins wurde im Juni zerstört und das Bezirksgericht setzte sich damit (wie berichtet) im September auseinander. Schadenshöhe: 300 Euro. Beschuldigt wird eine 63-Jährige, die das vehement zurückweist. Sie legte nun ein orthopädisches Gutachten vor. Eine weitere Zeugin wurde befragt.

Die 61-Jährige habe dem Vereinsobmann Meldung erstattet, als sie den Schaden sah. „Ich kenne diese Schaukel seit Langem. Das ist ein schweres, solides Holztrum“, schildert die Frau. „Sie ist kopfüber unterm Baum gelegen.“ Alleine hätte sie die Schaukel gar nicht aufrichten können. Sie könne sich daher nicht vorstellen, dass das eine Frau allein schaffen könne.

Ein Fliegenfischer sagte in der Hauptverhandlung aus, dass er die 63-Jährige an der Schaukel herumwerken habe sehen. Die Angeklagte räumte ein, dass er sich entweder geirrt habe. Oder: „Mir kommt das inszeniert vor. Beim Radl hatte ich gestern wieder keine Luft. Ich weiß nicht, wer das ist, aber irgendetwas stimmt da nicht.“

Sie habe am besagten Tag noch zwei Leute gesehen. Nach langem Hin und Her übergab sie Bezirksrichter Thomas Brandstetter ein orthopädisches Gutachten. Sie rang sich dazu trotz ihrer Befürchtung durch, dass ihr Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit geraten könne. Brandstetter las es durch, stellte keine Fragen zum Arztbericht (dies kann er im Vorfeld nicht ausschließen) und bewahrte Stillschweigen. „Freispruch im Zweifel“, lautet schließlich sein Urteil.

„Warum der Fischer das erfinden sollte, ist für mich noch immer fragwürdig“, führte Brandstetter aus. „Vielleicht hat er sich wirklich geirrt.“ Denn er hielt die Zeugin für glaubwürdig, und auch die Erkrankung der 63-Jährigen sei nicht zu unterschätzen.