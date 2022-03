Kaiserenkel ist in Gars zu Gast

Einen prominenten Gast haben Georgia Kazantzidu und Matthias Laurenz Gräff in ihr Haus bzw. Atelier in Zitternberg 24 geladen: Karl Habsburg in seiner Eigenschaft als Präsident der Paneuropabewegung Österreich stellt sich dort am Mittwoch, 9. März, um 19 Uhr der Diskussion unter der Leitung von Reinhard Kloucek, dem Generalsekretär der Paneuropa-Bewegung Österreich.

Anlässlich „100 Jahre Paneuropa“, der ältesten europäischen Einigungsbewegung wird zum Thema, was Paneuropa zur europäischen Einigung beitragen und was man aus der Idee Mitteleuropa lernen kann. Auch große geopolitische Themen wie aktuell die russische Politik in der Ukraine und die aktuellen Kriegshandlungen werden am Podium behandelt.

Die Bücherstube Horn bietet einen Büchertisch unter anderem mit der Habsburg-Biografie von Christoph Matzl an, die Gastgeberin verwöhnt mit griechischen Spezialitäten.

Anmeldungen sind erforderlich unter 0650/8428247.

