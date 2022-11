KSG: Neue Abteilung etabliert

Die KSG Group hat eine neue Abteilung etabliert: Als zentrale Anlaufstelle für technische Anfragen berät und begleitet der Technische Support Entwickler und Layouter auf dem Weg zur bestmöglichen Lösung.

Richtige Entscheidungen schon vor der Fertigung

„Unsere Serviceeinheit unterstützt Unternehmen von der ersten Minute der Produktidee an bei einem effizienten Entwicklungsprozess. Wer bereits vor der Fertigung die richtigen Entscheidungen trifft, kann zum einen kostspielige Fehlerschleifen vermeiden, zum anderen lässt sich auf diese Weise sicherstellen, dass eine serientauglich produzierbare Leiterplatte entwickelt wird, die optimal auf die Anforderungen der Applikation zugeschnitten ist“, erklärt Christof Sofsky, Leiter Vertrieb der KSG Group.

Mit dem Aufbau dieser Abteilung bündelt der weltweit agierende Leiterplattenhersteller seine Servicekompetenz für die beiden Standorte in einer Einheit. Das Leistungsspektrum des Expertenteams reicht von der Beantwortung technischer Fragen über die fachliche Beratung hinsichtlich Design, Layout und Lagenaufbau bis hin zu Hochstrom- und Impedanzberechnungen. Zudem bietet der Technische Support individuelle Unterstützung in Form von Onlineberatungen und Inhouse-Workshops, um Unternehmen bereits in einem frühen Entwicklungsstadium zur passenden und wirtschaftlichsten Lösung zu verhelfen.

Die Firma KSG produziert in Gornsdorf in Sachsen und in Zitternberg Leiterplatten in allen Technologien vom Muster bis zur Serie. Mit einem Jahresumsatz von 125 Millionen Euro (2021) und rund tausend Mitarbeitern ist KSG einer der führenden Hersteller von High-Tech Leiterplatten, die ausschließlich in Europa produziert werden.

