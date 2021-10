KSG: Zwei Top-Plätze beim „Supplier Award 2020“

Seit vielen Jahren vertraut das Unternehmen Frequentis auf die Lösungen und Services der KSG Gruppe mit dem Leiterplattenwerk in Zitternberg. Aus der Zusammenarbeit an vielen gemeinsamen Projekten entwickelte sich eine starke Partnerschaft, die in diesem Jahr zum wiederholten Male ausgezeichnet wurde: Frequentis mit Sitz in Wien, ein globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben, verlieh der KSG Austria den „Supplier Award 2020“ (Lieferantenauszeichnung).

Bei der Lieferantenbewertung ist KSG Austria im Branchenranking (elektronische Komponenten und Leiterplatten) auf Platz 1 (von 17) und im Gesamtranking auf Platz 2 (von 62) gelandet. Besonders hervorgehoben hat man die perfekte Betreuung durch das KSG Team und die überdurchschnittliche Punkteanzahl. Mit ihren zwei Standorten und der Verlagerung von Serienprojekten bot die KSG Gruppe einen speziellen Mehrwert. So war Frequentis in der aktuell schwierigen Marktsituation in der Lage, seine Kunden rechtzeitig zu beliefern und zufriedenzustellen.

KSG steht seinen Kunden bereits bei der Produktentwicklung zur Seite und verhilft ihnen mit exakt abgestimmten Prozessen zum gewünschten Produkterfolg. Diese maßgeschneiderten Lösungen werden auch von Frequentis geschätzt: 2020 fanden insgesamt 20.000 Leiterplatten der KSG Austria ihren Platz in Projekten der Frequentis.

„Frequentis entwickelt und optimiert Systeme für Kunden in sicherheitskritischen Bereichen der globalen Megamärkte für Transport- und Sicherheitsinfrastruktur – überall dort, wo leistungsstarke, effiziente und flexible Lösungen gefragt sind“, so Kornel Schmidt, der Geschäftsführer des Zitternberger Werks der KSG Austria.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Leiterplatten diese hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllen. Diese Auszeichnung beweist einmal mehr, dass unser Fokus auf Qualität, Service und ständige Verbesserung der Schlüssel zu langen, stabilen Partnerschaften ist“, meint Schmidt abschließend.