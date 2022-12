Lehrlingsinfoabend: Prozesstechniker gesucht

Werbung

Technik-interessierte Jugendliche und deren Eltern konnten sich bei der KSG Austria über den Lehrberuf Prozesstechniker informieren. Das High-Tech Unternehmen in Zitternberg zählt mit seiner deutschen Mutter zu Europas größten Leiterplattenherstellern.

Nach der theoretischen Vorstellung des Lehrberufes durch Lehrlingsbeauftragten Markus Arnberger gab es beim Rundgang durch die Produktionshallen praktische Einblicke in die Arbeitsaufgaben eines Prozesstechnikers. Das Staunen war groß, wie vielseitig, interessant und lernintensiv die Ausbildung und das spätere Berufsbild sind. Besonders begeistert zeigten sich die Jugendlichen von der Tatsache, dass sie bei KSG bereits ab dem ersten Lehrjahr an den High-Tech-Anlagen (mit)arbeiten dürfen. Der Lehrberuf punktet besonders mit guten Zukunftsaussichten, kann er doch in jedem Industriebetrieb ausgeführt werden. „Wir sind aber sehr daran interessiert, die Jugendlichen nach erfolgter Ausbildung in den Mitarbeiterstand zu übernehmen“, so Kornel Schmidt, Geschäftsführer bei KSG Austria. Beim folgenden Get-together wurden alle Fragen zum Thema Lehre bei KSG beantwortet.

Die Bewerbungsfrist für das Lehrjahr 2023/2024 hat schon begonnen.

