Die Themen „Freizeitstress“ und „Burnout-Gefahr“ bei Kindern, die nach wie vor vielfach ignoriert werden, griff die aus Zogelsdorf stammende Kindergartenpädagogin Marlene Dachsberger auf. Sie schrieb ein „Bilderbuch“, das sich mit diesem Thema beschäftigt und sich an Kinder ab drei Jahren und Eltern gleichermaßen richtet.

Neben Burnout-Prävention im Kleinkindalter und Überforderung der Kinder mit vollgepackter Freizeitgestaltung durch Eltern wirft das Buch das Problem der Schnelllebigkeit in unserer Gesellschaft und die tiefe Sehnsucht vieler Kinder, gesehen und bedingungslos geliebt zu werden, auf.

Rackernde Ameise als Sinnbild für Kids

Dachsberger erzählte, dass sie schon „ein paar Mal“ begonnen habe, ein Kinderbuch zu schreiben. Dann sei es aber jedes Mal in der Lade verschwunden, meinte die 43-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Mann und drei Kindern in Maissau wohnt und hier als Kinesiologin arbeitet. Dann habe sie den Entschluss gefasst, ein „Erwachsenenbuch“ zum Thema Burnout-Prävention zu schreiben und habe im Vorjahr einen Workshop zum Buch-Schreiben bei Manfred Greisinger besucht. „Nach dem ersten Schreib-Flow hat mir Manfred dann gesagt, dass er findet, dass ich das Zeug habe, ein Kinderbuch zu schreiben“, erzählte sie. Zunächst sei sie darüber enttäuscht gewesen, weil das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ihr Ziel gewesen sei. „Dann habe ich mir aber gesagt: Er hat recht! Ich kann das wirklich.“ Und so habe sie schließlich ihre ursprüngliche Idee umgesetzt.

Im Buch, das den Titel „Die Reise der kleinen schwarzen Ameise“ trägt, geht es um eine Ameise, die sich den ganzen Tag mit zu vielen Dingen abrackern muss. Genauso ergehe es vielen Kindern, die von ihren „Helikopter-Eltern“ einen vollen Terminkalender aufgezwungen bekommen. Genauso wie viele Kinder stellt sich auch die Ameise die Frage, was sie wirklich will – und läuft schließlich davon, weil sie nicht „das Leben der Mama leben“ und im Alltagstrott versauern will. Stattdessen vermisst sie jene Dinge, die ihr wirklich wichtig sind und die sie glücklich machen – wie Zeit mit der Familie oder Kuscheln. Schließlich gibt es aber ein Happy End, sie kommt nach Hause und darf – nach ihren Wünschen – glücklich sein.

Schwierig sei es gewesen, die Gedanken, die „ich für ein „Erwachsenenbuch mit 300 oder 400 Seiten gehabt habe, in einem Bilderbuch auf den Punkt zu bringen“, erzählte Dachsberger.

Erhältlich ist das Buch, das bei mymorawa im Eigenverlag erschienen ist, bei Dachsberger selbst, aber auch im Gasthaus Buchinger in Harmannsdorf, in der Bücherstube Horn, im Nah&Frisch Markt in Sitzenberg und bei Druck Hofer in Eggenburg, Hollabrunn und Retz.

Wenn es die Coronasituation zulässt, will Dachsberger ihr Buch in Kindergärten und Volksschulen der Region präsentieren. Ob sie Lust auf weitere Bücher hat? „Ich habe schon Fortsetzungen im Kopf.“