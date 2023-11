Drosendorf: Tradition mit viel jugendlichem Elan

Zur Tration ist es in Drosendorf geworden das der Gesangverein Drosendorf das Hochfest Allerheiligen musikalisch umrahmt. Dieses Jahr wurden Werke von Edwar Elgar, Rihards Dubra, Johann Sebastian Bach und Martin Wadsack vom Chor unter der Leitung von Christoph Reiss dargeboten. Eine neue Rolle fand Paul Krichweger, der sonst auch als Organist und Chorleiter tätig ist, als Kantor - und machte dabei seine neue Aufgabe hervorragend.

Ein Höhepunkt der Messgesstaltung war aber auch die 16 Jährige Miriam Fürst aus Langau, die den Chor gekonnt an der Orgel begleitete und dann zum Abschluss die Toccata in d-moll von Johann Sebastian Bach spielte. Das überraschte und freute auch Dechant Domuinikus Hofer, der selbst Orgel-Lehrer am Kirchenkonsovatorium in St. Pölten war. „Schön das sich junge Menschen für die Kirchenmusik wieder begeistern und so unsere krichlichen Tradionen wieder neues Leben bekommen“, so sein Resümee.