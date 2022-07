Appell vom Roten Kreuz Horn: „Gehen Sie spenden“

Ein kleiner Stich mit großer Wirkung – das ist das Blutspenden. Viele tun es, aber anscheinend doch zu wenige. Derzeit herrscht ein großer Mangel an Blutkonserven. Woran das liegt und wie die aktuelle Situation in den Spitälern aussieht, hat die NÖN durchleuchtet.

Abgesagte Aktionen fehlen

Im Bezirk Horn werden jährlich bis zu 30 Blutspendeaktionen durchgeführt, die großteils gut angenommen werden. So wurden im Vorjahr 3.188 Vollblutspenden verzeichnet, im ersten Halbjahr des heurigen Jahres waren es 1.230. Für die Koordinierung der Blutspendetermine, die von der Blutspendezentrale organisiert werden, ist im Bezirk Karin Pökl vom Roten Kreuz Horn zuständig. Derzeit hat sie auch mit Absagen von geplanten Blutspendeaktionen zu tun. Dafür seien die Personalknappheit beim Fachpersonal in der Blutspendezentrale und auch Corona verantwortlich. Betroffen davon war die für das vergangene Wochenende geplante Aktion in Messern. Die Blutkonserven werden fehlen, denn nach Messern kommen laut Pökl immer viele Spender – wie üblich im Bezirk Horn.

„In Gars verzeichneten wir 166 Blutspender, das ist ein sehr guter Wert. Unsere echt coolen Blutspender im Bezirk machen diese Erfolge möglich“, sagt Pökl, die es selbst bereits auf 25 Blutspenden gebracht hat. „Da ist schon eine Befriedigung dabei, wenn man mit einem kleinen Beitrag weiß, dass man jemanden helfen konnte.“ Ihre jüngste Spende wurde im Landesklinikum Krems verwendet. Die Jugend müsste noch etwas „wachgerüttelt“ werden, die Zahl der Erstspender „tröpfelt“ nämlich. „In Familien, in denen das Blutspenden aktiv gelebt wird, werden auch die Kinder zu Blutspendern“, weiß Pökl.

Rekordspender aus Breiteneich

Bereits seit seinem 18. Lebensjahr spendet der heute 66-jährige Josef Amon sein Blut. Er brachte es bereits auf rekordverdächtige 280 Blutspenden. Er lässt sich seither vier bis sechs Mal im Jahr „Anzapfen“ – seine Blutgruppe „0 negativ“. Bei seiner 130. Blutspende Ende 2010 erfuhr er, dass in der Blutspendezentrale in Wien auch Komponenten-Spenden (Thrombozyten, Plasma) möglich sind. „Ab diesem Zeitpunkt wurde ich Intensiv-Spender. Bis zu 17 Thrombozytenspenden kamen jährlich dazu“, berichtet Amon.

Vier bis sechs Mal pro Jahr spendet der Breiteneicher Josef Amon Blut. Insgesamt hat er es schon auf rekordverdächtige 280 Blutspenden gebracht. Foto: Eduard Reininger

Der 66-Jährige ist Blutspender aus Überzeugung: „Thrombozyten helfen speziell Krebskranken – und das war auch in unserer Familie Thema“, erklärt er. Und: „Würde jeder zweimal im Jahr Blutspenden gehen, hätten wir genügend Blut. Außerdem kann jeder selbst einmal Blutkonserven brauchen!“

Blutversorgung kennt keine Sommerpause

Das Rote Kreuz macht jetzt vermehrt Werbung für’s Blutspenden. Bei der Aktion in Weitersfeld am vergangenen Wochenende scheint das gewirkt zu haben: 133 Personen, mehr als in manchen Jahren davor, spendeten ihr Blut. „Wir mussten die vorgesehene Zeit der Aktion wesentlich verlängern, um alle dran zu nehmen“, lobte Rot-Kreuz-Mitarbeiter Fabian Hämmerle die vielfach jungen Blutspender.

Noch kein Engpass im Spital

Im Landesklinikum Horn ist derzeit das Blutdepot normal gefüllt, es müssen auch keine Operationen verschoben oder abgesagt werden. „Allerdings sind Blutkonserven, die täglich beim Roten Kreuz in Wien bestellt werden, nur begrenzt haltbar“, heißt es von der kaufmännischen Direktion. Sollte es zu einem Blutkonserven-Mangel kommen, würde der recht schnell tragend werden. Das Credo der Stunde ist daher klar: „Spenden Sie Blut und retten Sie damit Leben!“

