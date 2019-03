Es ist soweit: In Langau haben die Bauarbeiten am Zubau zum Kindergarten begonnen. Gemeinsam mit Kindergarteninspektorin Regina Fichtl nahmen Bürgermeister Franz Linsbauer, Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch und das Architektenteam rund um Reinhard Litschauer am 22. März einen inoffiziellen Spatenstich für das Projekt „Zubau Kinderstube“ vor. Mit dem Projekt soll ein „Raumfehlbedarf“ korrigiert werden.

Bis spätestens Ende April sollen laut Linsbauer die Arbeiten für das Fundament zum Zubau (die NÖN berichtete bereits über die genauen Pläne) erledigt werden. Danach sollen die Arbeiten für die Holzriegel-Konstruktion erledigt werden. Die Innenarbeiten sollen – wenn alles nach Plan läuft – dann in den Sommermonaten erfolgen. Für diesen Zeitraum sind auch die Sanierungsarbeiten am bestehenden Gebäude, in dem neben dem Kindergarten auch die Volksschule und das Musikerheim untergebracht sind, erfolgen.

Projekt wird aus EU-Fördergeld finanziert

Geplant ist, dass der Zubau dann rechtzeitig im Herbst für den Kindergarten benutzbar ist. Angedacht ist es, den Betrieb des Kindergartens in den Sommermonaten für wenige Wochen in die nahe Freizeithalle zu verlegen, um die Kinder vor der Staubbelastung zu bewahren, sagte Linsbauer.

Entstehen soll der Zubau zwischen dem bestehenden Turnsaal der Volksschule und dem Marterl, das vor dem Gebäude steht und das an seinem Standort erhalten bleibt, wie Linsbauer beruhigt. In diesem Zubau wird ein neuer Bewegungsraum entstehen, auch neue Sanitäreinrichtungen sowie Räumlichkeiten für die Betreuerinnen werden errichtet und ein eigener Zugang zu diesem Bereich geschaffen.

Finanziert wird das knapp 900.000 Euro-Projekt über Darlehen, die im Gemeinderat bereits beschlossen wurden (die NÖN berichtete). Allerdings soll das Geld über Fördermittel aus dem ELER-Fonds der EU wieder nach Langau zurückgeholt werden.