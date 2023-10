Oktoberfest: Die Erlebniswelt Gallien bebte

Im feschen Dirndl, stilechten Lederhosen und die Florianis in Uniform: So wurde in der Erlebniswelt Gallien von Monika und Bruno Toifl das zeite Oktoberfest der Feuerwehr Pernegg zünftig gefeiert. Die Gäste - darunter auch Bürgermeister Andreas Nendwich - hatten sich allesamt fein für das beliebte Spektakel herausgeputzt und applaudierten beim Einmarsch der Wehrmänner, dem traditionellen Bieranstich und dem Eröffnungstanz durch die Mitglieder des Kommandos ordentlich mit.

Hunderte Gäste waren der Einladung gefolgt und genossen die Geselligkeit bei guter Stimmung. Ein Besuch auf der „Wiesen“, die eigentlich die Brauerei im Zentrum der Erlebniswelt ist, war für viele Besucher auch in diesem Jahr wieder etwas Besonders, denn gemeinsam von Bruno Toifl und Kommandant Bernhard Schmied sowie ihren vielen fleißigen Helfern war das Oktoberfest perfekt organisiert.

Das Bier floss gut durch den Zapfhahn und für Speisen und Getränke wurde eifrig gesorgt. Zu herzhaften Schmankerl gab es zünftige Unterhaltungsmusik durch die Band Twopack 4, die die Gäste zum Schunkeln und Tanzen brachte. Die Besucher waren von der Musik und der einmaligen Stimmung begeistert, kaum einer hielt es auf seinem Platz aus. Tolle Sachpreise gab es im Rahmen einer Tombola zu gewinnen. Fixtermin für die dritte Auflage des Oktoberfest ist der 25. Oktober 2024.