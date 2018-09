„Solange es mich in der Horner Postfiliale gibt, ziehe ich das durch“, ist für Filialleiterin Eva Ranftl klar, dass es auch in den nächsten Jahren wieder einen Philatelietag gibt.

Der hat in Horn schon Tradition, denn seit dem Jahr 2007, also heuer zum zwölften Mal, organisiert ihn Ranftl: „Schließlich sind wir ja der ,Phila-Punkt‘ für das Wald- und Weinviertel.“

Heuer gibt es allerdings eine kleine Abkehr von der Tradition, auf der Marke ein markantes Gebäude der Bezirkshauptstadt abzubilden so wie etwa im Vorjahr die Stadtpfarrkirche, heuer scheint das neue Horn-Logo auf, das Anfang des Jahres präsentiert wurde. „Durch die Sondermarke soll dieses Logo in Horn verstärkt im Bewusstsein verankert werden und auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt werden“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maier.

Die 80 Cent-Sondermarke gelangt am Mittwoch, 12. 9., dem Philatelietag, allerdings nicht in den Verkauf, sondern wird von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr an jene verschenkt, die philatelistische Produkte im Wert von 20 Euro erwerben. „Aber bitte rechtzeitig kommen“, rät Ranftl, „denn die Auflage von 300 Stück ist meist rasch vergeben!“