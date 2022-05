Feuerwehrhaus Oberfladnitz ging in Dienst

Werbung

Vor wenigen Tagen feierte die Freiwillige Feuerwehr Oberfladnitz ihren 70-jährigen Bestand und die Fertigstellung bzw. Segnung des Zubaues des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses. Nach der Festmesse, die von Dechant Dominicus Hofer zelebriert und von der Weitersfelder Jugendkapelle unter Leitung von Birgit Hauer musikalisch umrahmt wurde, gab Kommandant Christian Tree einen kleinen Überblick über die Geschichte der Wehr, die 1952 unter Kommandant Josef Hirsch gegründet wurde.

Als Vereinsgebäude wurde zunächst das Milchhaus angekauft und 1992 das Kleinlöschfahrzeug angeschafft, das heute noch seinen Dienst versieht. Nach dem Bau des Löschbrunnens am Dorfanger entstand dann auch das Dorfgemeinschaftshaus, das beim Umbau in den vergangenen beiden Jahren mit dem Feuerwehrhaus verbunden wurde. Bürgermeister Reinhard Nowak betonte, dass die Marktgemeinde Weitersfeld und das Land NÖ zwar die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellten, die Bauarbeiten aber von den Mitgliedern der Feuerwehr bzw. den Bürgern in „Eigenregie“ geleistet wurden.

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer gratulierte den Einwohnern des Ortes zu ihrem Einsatz bei der Errichtung „dieses gelungenen Kommunikationszentrums“. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Kletztl betonte die Wichtigkeit der Solidarität in den kleinen Orten des Bezirkes, wo trotz Schwierigkeiten bei den Neuwahlen keine der Feuerwehren „verloren“ ging.

