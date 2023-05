Geras: Klosterladen wieder in Hand des Stifts

Nachdem in den vergangenen Jahren Alexander Graffi neben seinen Fastenkursen auch den Klosterladen im Stift Geras geführt hat, übernimmt mit der neuen Saison wieder das Stift Geras selbst das kleine, aber feine Geschäft. Graffi will sich selbst wieder auf die Fastenkurse konzentrieren. Auch der Ticketverkauf für die Ausstellungen wird wieder vom Stift selbst geführt.

Im Klosterladen können neben regionalen Schmankerln wieder Geschenkartikel für Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit usw. entdeckt werden. Für eine Auszeit vom Alltag werden Tees nach Rezepten vom Kräuterpfarrer, Kaffee, erfrischende Getränke und Mohnzelten angeboten.

Besonders wichtig ist dem Stift die Kooperation mit dem Kräuterpfarrer-Zentrum in Karlstein. Viele interessante Produkte werden bereits jetzt im Laden angeboten. Zusätzlich finden jeden Donnerstag (außer 18. Mai und 8. Juni) Beratungstage mit geschulten Mitarbeitern des Kräuterpfarrer-Zentrums in Geras statt. Mit viel Fachwissen unterstützen sie bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Weiteres Plus: Bestellungen, die bis Mittwochvormittags in Karlstein deponiert werden, können am Donnerstag im Klosterladen abgeholt werden. Geöffnet ist der Klosterladen wieder bis 31. Oktober.

