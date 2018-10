Das Warten auf einen neuen Abt für das Stift Geras hat noch kein Ende – vorerst bleibt Conrad Müller, der seit dem Rücktritt von Abt Michael Karl Proházka als Prior-Administrator an der Spitze des Stiftes stand, weiter in dieser Funktion tätig.

Dies ist das Ergebnis eines Besuchs des neuen Generalabts der Prämonstratenser Jos Wouters aus Rom in der Abtei im Waldviertel. Bei diesem Besuch wurde im Gespräch mit den Mitbrüdern vor allem die personelle Situation im Stift erörtert.

Wahl soll nach einem Jahr der Konsolidierung erfolgen

Am Ende wurde beschlossen, dass die Zeit der Administratur zunächst fortgesetzt wird. Ziel sei es, das Zusammenwirken und die Mitverantwortung aller Mitbrüder der Gemeinschaft zu stärken. Erst nach einer Phase der Konsolidierung von etwa einem Jahr soll dann ein neuer leitender Oberer per Wahl bestimmt werden.

Pfarrer Conrad Müller bleibt weiter Prior-Administrator im Stift Geras. | Martin Kalchhauser

Generalabt Wouters hat Conrad Müller zur Leitung des Stiftes alle Vollmachten eines Prälaten übertragen.

Zum Konvent des Stiftes Geras gehören derzeit 19 Mitbrüder, die durch die ewige Profess an die Gemeinschaft gebunden sind. Außerdem leben zwei zeitliche Professen und ein Novize in der Gemeinschaft.

Zur seelsorglichen Kernaufgabe des Stiftes, das zur Diözese St. Pölten gehört, zählt in der näheren und weiteren Umgebung des Stiftes die Betreuung von 22 Pfarren, außerdem eine Pfarre im Mostviertel, eine Pfarre in Wien sowie drei Pfarren im Bundesland Brandenburg in Deutschland.

Prälat Proházka war seit 2007 Abt des Stiftes, trat aber überraschend im Juli 2018 von seinem Amt zurück und übernahm Anfang September eine Leitungsfunktion im Priesterseminar der griechisch-katholischen Kirche Collegium Orientale in der Diözese Eichstätt in Oberbayern.