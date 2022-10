Stadtsee Horn: Wieder Zank um die Kosten

Einmal mehr sorgt der „Stadtsee“ für Diskussionen im Horner Gemeinderat. Neben den gestiegenen Kosten war diesmal auch das Thema „Sicherheit“ ausschlaggebend.

Denn wie Bürgermeister Gerhard Lentschig ausführte, mussten bis zur Eröffnung des Stadtsees am 1. Juli diverse Aufträge mangels zeitnaher Sitzungen des Stadt- bzw. Gemeinderates durch den Bürgermeister freigegeben werden, um eine Verzögerung der Bauphase – die sehr kostenintensiv gewesen wäre – zu vermeiden. Der größte Anteil der Mehrkosten – 433.000 Euro brutto – entfällt auf Baumeisterarbeiten für die Firma Leyrer + Graf. Weitere rund 170.000 Euro entfallen etwa wegen der zweimonatigen Bauzeitverlängerung auf Kosten für die örtliche Bauaufsicht (kpp consulting GmbH) oder Ausführungsänderungen und Zusatzwünsche bei der Nutzwasseraufbereitung.

FPÖ-Gemeinderat Klemens Kofler. Foto: MK

Mit der Frage: „Wie viel kostet der Stadtsee jetzt echt?“, eröffnete FPÖ-Gemeinderat Klemens Kofler die Diskussion. Wenn jetzt bei jeder Gemeinderatssitzung Kosten von mehr als einer halben Million für das Projekt dazu beschlossen werden sollen, dann könne er dem nicht zustimmen. Lentschig entgegnete, dass der Stand – inklusive der aktuell zu beschließenden Kosten – bei 4,9 Mio. Euro liege. Die jetzt zusätzlich anfallenden Kosten seien auch darin begründet, dass einerseits in den Ausschreibungskatalogen die ausgewiesenen Leistungen sehr niedrig angesetzt worden seien, dann aber – etwa bei der tatsächlich erbrachten Anzahl an Regieleistungen – wesentlich höher ausgefallen seien. Zudem hätten sich auch im Verlauf des Baus unvorhergesehene Situationen ergeben. So habe etwa die angespannte Personalsituation am Bauhof dazu geführt, dass Maßnahmen, die der Bauhof umsetzen hätte sollen, dann doch an die Firma Leyrer + Graf vergeben haben werden müssen. Für die gestiegenen Kosten etwa beim Umbau der Garderoben wurden mündliche Anweisungen von Lentschigs Vorgänger angeführt, dass elektrische Leitungen nicht Aufputz, sondern Unterputz zu installieren seien.

Kofler stimmte dann bei der Vergabe der Zusatzaufträge für die Bauvorhaben nicht zu.

Er monierte auch, dass beim Kinderbereich eine Absperrung zum Schwimmer-Bereich fehle. Wenn ein Kind vom Steg auf die falsche Seite springe, „dann ist es weg“, sagte Kofler. Die Entgegnung, dass man den Stadtsee unter der Prämisse der Aufsichtspflicht und Eigenverantwortung der Familien freigegeben habe und der Bau unter allen sicherheitstechnischen Vorgaben erfolgt sei, beschwichtigte Kofler nicht: „Das ist keine juristische Frage. Wenn ein Kind tot ist, dann ist es tot“, echauffierte er sich. Und: „Man kann so eine Absperrung ja auch optisch schön gestalten.“

