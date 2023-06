Acht neue Wohnungen in Japons vergeben

Für den Auftakt sorgte das Bläserensemble der Stadtkapelle Horn unter der Leitung von Anton Manhart, ehe Johannes Ott, Geschäftsführer der Kamptal, die Ehrengäste und neuen Bewohner der Anlage willkommen hieß.

„Bei diesem Grundstück wurde der Platz gut ausgenutzt, es wurde nachhaltig gebaut und der Bau ist werthaltig“, schilderte Ott im Beisein von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer, Bürgermeister Karl Braunsteiner, dessen Vize Eduard Kranzl, Pfarrer Johannes Mikes, Architekt Thomas Neuhart und von der Bauausführenden Baugesellschaft Richard Grün. Bürgermeister Braunsteiner hieß die neuen Bürger ebenso willkommen. Er freute sich besonders darüber, dass alle „Zuzügler“ seien. Dadurch erreiche die Gemeinde einen Bevölkerungszuwachs von 1 Prozent“, stellte Braunsteiner zufrieden fest und dankte den Anrainern für ihre Geduld. Denn wegen der Coronakrise habe man eine „schwierige Bauzeit“ hinter sich.

Johannes Ott erzählte, dass alle Wohnungen schon vergeben seien und hob die ökologische Bauweise mit Fernwärme sowie Solaranlage und die damit verbundenen geringeren Energiekosten hervor. „Das ist ein wunderschönes Plätzchen. Das Wohnhaus ist schön anzuschauen und lieg in einer ruhigen Lage.“ Japons sei eine lebenswerte Energie-Gemeinde, in der die Infrastruktur passe. Die Gemeindemandatare hätten mit diesem Projekt den „Zahn der Zeit“ getroffen“, meinte Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer. Und Bürgermeister Braunsteiner äußerte ein besonderes Anliegen. „Achten Sie auf ihre Nachbarn und bringen Sie sich in die Gemeinde ein, werden sie Japonser.“

Pfarrer Johannes Mikes segnete die Anlage, begrüßte die neuen Pfarrangehörigen und gratulierte allen, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt zur Miete.

Übrigens: Um weitere Zuzügler anzuziehen hat die Gemeinde 15 neue Bauplätze geschaffen, worauf auf zwei Grundstücken aktuell bereits gebaut wird.